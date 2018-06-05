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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

5 причин, чому з’являється сухість у роті

1156 Читать новость на русском
Основні причини сухості у роті
Основні причини сухості у роті / secondwindwater.com

Сухість у роті або ж ксеростомія може сигналізувати про багато захворювань чи певних станів організму людини, при якому повністю чи частково зупиняється вироблення слини.

Сухість у роті може виникнути через 5 причин, пише "Країна Здоров’я".

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Ксеростомія може виникнути зранку після вечірки через інтоксикацію. Також сухість у роті можуть спричинити всі наркотичні засоби.

Люди з порушенням носового дихання та зниженням тонусу м'якого піднебіння найсильніше відчувають сухість роті зранку. Все тому, що дихання через рот і хропіння висушують слизову.

Любов до соленої їжі не сприяє виробленню слини. Рекомендують вживати не більше 5-7 грамів солі.

Викликати сухість у роті може куріння. Все через безпосередній контакт ротової порожнини з димом та нікотином.

via GIPHY

Сухість у роті може з’явитися через хвороби. Зниження вироблення слини можна спостерігати при порушенні слинних залоз, порушувати їх функцію можуть променева терапія новоутворень голови і шиї, пошкодження нервів, аутоімунне захворювання – синдром Шегрена, цукровий діабет, інсульт, хвороба Альцгеймера.

До слова, від того, скільки рідини на день випиває людина, залежить її самопочуття та здатність ясно мислити. Вживання достатньої кількості води допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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