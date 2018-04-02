16:36
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

5 причин відмовитися від солі

1222 Читать новость на русском
Чому варто відмовитися від солі
Чому варто відмовитися від солі / 24 Канал

Насправді сучасній людині немає необхідності щодня вживати сіль в їжу. Продукти харчування та без того містять баланс різних вітамінів, мікро- і макроелементів, в тому числі і сіль. І ось тобі 5 причин, які доводять, що краще відмовитися від солянки на столі.

5 причин відмовитися від солі

Читайте також: Як безболісно відмовитися від цукру раз і назавжди

1. Притуплються смакові рецептори

Немає ніякої необхідності додавати сіль в салат або навіть при варінні макаронів. Вона агресивно впливає на смакові рецептори, притупляючи їх. Всі ці продукти і без того є абсолютно збалансованими. Якщо спершу салат вам буде здаватися прісним, то так буде лише перші декілька разів. Надалі ви здивуєтеся, яким смаковим різноманіттям відрізняються свіжі овочі і якою смачною може бути їжа без солі.

2. Затримується вода

Сіль – невід'ємний компонент нашого організму. Але коли її занадто багато, відбувається збій в обмінних процесах, зокрема в циркуляції рідини. У разі надлишку видільна система не справляється з навантаженням і в організмі починає накопичуватися рідина в міжклітинному просторі, що призводить до утворення пухлин.

3. Хворобливість суглобів

Сіль негативно впливає на рухливість суглобів. Коли в організмі порушується циркуляція рідини, сіль відкладається між хрящами суглобів, утворюючи кам'яні відкладення. З цієї причини хрящі починають стиратися, що призводить до болю і обмеженості рухам. Як наслідок, доводиться проходити довгий курс лікування і реабілітації.

4. Погіршується зір

Безліч досліджень підтверджують, що сіль безпосередньо впливає і на гостроту зору. Ті, хто зловживають цією добавкою мають набагато гірші показники. Це пов'язано з тим, що сіль впливає на стан здоров'я серцево-судинної системи і підвищує тиск, також з надмірним вмістом води в організмі.

5. З'являється зайва вага

Сіль є причиною ожиріння, оскільки цей продукт затримує рідину в організмі і відкладається в жирових клітинах. Саме це і призводить до утворення зайвих кілограмів. Хоча сіль поступово виводиться з тіла, жир є своєрідним резервом і виводиться з організму в останню чергу.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: Beauty.ua
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Смена поколений не поможет нам избавиться от скрепных совков среди нас
сьогодні, 15:01 Смена поколений не поможет нам избавиться от скрепных совков среди нас
Блог Соцмережі 1246
Папа Іван Павло ІІ: надихаючі цитати і біографія видатної постаті ХХ століття
сьогодні, 14:01 Папа Іван Павло ІІ: надихаючі цитати і біографія видатної постаті ХХ століття
Юліана Вінтюк 347
Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
сьогодні, 12:01 Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
Андрій Воропаєв 2251
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
сьогодні, 09:30 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 1467
Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
сьогодні, 08:40 Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
Ольга Черненко 3610
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук