Насправді сучасній людині немає необхідності щодня вживати сіль в їжу. Продукти харчування та без того містять баланс різних вітамінів, мікро- і макроелементів, в тому числі і сіль. І ось тобі 5 причин, які доводять, що краще відмовитися від солянки на столі.

5 причин відмовитися від солі

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1. Притуплються смакові рецептори

Немає ніякої необхідності додавати сіль в салат або навіть при варінні макаронів. Вона агресивно впливає на смакові рецептори, притупляючи їх. Всі ці продукти і без того є абсолютно збалансованими. Якщо спершу салат вам буде здаватися прісним, то так буде лише перші декілька разів. Надалі ви здивуєтеся, яким смаковим різноманіттям відрізняються свіжі овочі і якою смачною може бути їжа без солі.

2. Затримується вода

Сіль – невід'ємний компонент нашого організму. Але коли її занадто багато, відбувається збій в обмінних процесах, зокрема в циркуляції рідини. У разі надлишку видільна система не справляється з навантаженням і в організмі починає накопичуватися рідина в міжклітинному просторі, що призводить до утворення пухлин.

3. Хворобливість суглобів

Сіль негативно впливає на рухливість суглобів. Коли в організмі порушується циркуляція рідини, сіль відкладається між хрящами суглобів, утворюючи кам'яні відкладення. З цієї причини хрящі починають стиратися, що призводить до болю і обмеженості рухам. Як наслідок, доводиться проходити довгий курс лікування і реабілітації.

4. Погіршується зір

Безліч досліджень підтверджують, що сіль безпосередньо впливає і на гостроту зору. Ті, хто зловживають цією добавкою мають набагато гірші показники. Це пов'язано з тим, що сіль впливає на стан здоров'я серцево-судинної системи і підвищує тиск, також з надмірним вмістом води в організмі.

5. З'являється зайва вага

Сіль є причиною ожиріння, оскільки цей продукт затримує рідину в організмі і відкладається в жирових клітинах. Саме це і призводить до утворення зайвих кілограмів. Хоча сіль поступово виводиться з тіла, жир є своєрідним резервом і виводиться з організму в останню чергу.