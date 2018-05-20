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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

5 продуктів, які можна їсти ввечері, не хвилюючись за фігуру

1328 Читать новость на русском
5 продуктів, які можна їсти ввечері, не хвилюючись за фігуру
5 продуктів, які можна їсти ввечері, не хвилюючись за фігуру / Фото з відкритих джерел

Про перелік корисних продуктів, які не шкодять фігурі навіть після 18:00, написано вже багато досліджень та статей. Але експерти з порталу про здоровий спосіб життя "Care 2" назвали свій перелік з 5 продуктів, які можна без хвилювань їсти щовечора.

Про це йдеться на сайті ресурсу.

Розмови про зайві кілограми, які можна набрати внаслідок неправильної їжі у пізній прийом дня, є дуже поширеними. І це стосується не лише вечері, а й сніданків та обідів. Тому запам’ятайте п'ять низькокалорійних здорових перекусів, які можна їсти навіть пізно ввечері.

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Ці продукти є не лише низькокалорійними, а й покращують метабалізм та сприяють хорошому сну. 

Список продуктів

1. Яблуко з арахісовим маслом.

2. Морква.

3. Попкорн.

4. Банан з горіховою пастою.

5. Вишні.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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