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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

5 продуктів, які потрібно їсти для зміцнення кісток

16:30, сьогодні 2975 Читать новость на русском
Злаки і молоко для здоров'я кісток
Злаки і молоко для здоров'я кісток / www.pexels.com

Взимку як ніколи потрібно запасатися вітамінами і корисними речовинами. А щоб ваші кістки і зуби були міцними в цей час, необхідно, щоб в раціоні було достатньо кальцію.

Пропонуємо дізнатись про 5 найпопулярніших продуктів, в яких міститься найбільше кальцію.

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Молочні продукти

Звісно ж, молоко, тверді сири, йогурти і сир – це основні постачальники кальцію. У них також міститься вітамін D, який допомагає цьому елементу засвоюватися.

Листова зелень

Якщо вам молочні продукти зовсім не підходять або ви їх не любите, в нагоді можуть стати інші джерела органічного кальцію. До прикладу, селера, шпинат, листова капуста. Крім кальцію, вони ще багаті на вітаміни В, Е і РР.

Злаки і бобові

Крім корисного кальцію, кісткам і суглобам потрібен також магній, який можна знайти у пшеничних висівках, крупах і бобових. Одним з найкращих для кісток злаків вважається коричневий рис.

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Пиво

Дослідження показали, що одна пляшка пива в день корисна для кісток і суглобів. Справа в тому, що пиво містить дієтичний кремній і фітоестрогени, які захищають організм від втрати кісткової маси. Тільки ним все ж не варто зловживати.

Лосось

У ньому містяться фосфор, омега-3 жирні кислоти та інші корисні речовини, які потрібні для того, щоб засвоївся кальцій. У 200 г червоної риби міститься денна норма вітаміну D, що дуже важливо для здоров'я кісток.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: Ivona
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