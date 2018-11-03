5 продуктів, які провокують целюліт

Так звану "апельсинову шкірку" має ледь не кожна друга жінка. Аби зменшити розвиток целюліту, варто уникати деяких продуктів.

1. Одним з таких продуктів є кава. Навіть одна чашка напою знижує кровообіг і сприяє появі целюліту, передає "Країна здоров'я".

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2. Цукор, який збільшує кількість вільних радикалів в організмі, провокує втрату еластичності судин і стінок артерій, що призводить до зниження кровообігу і початку формування целюліту. Тож навіть 80 грамів негативно впливають на тіло.

3. Алкогольні напої збільшують кількість жиру у крові, чим уповільнюють процес кровообігу. Також це перешкоджає засвоєнню корисних вітамінів.

4. Набряки і бляшки холестерину виникають від надмірного споживання солі. А ще через неї погіршується робота нирок і серцево-судинної системи. Тож споживаної солі не повинно перевищувати 5 грамів на день.

5. Фастфуд містить багато токсинів і насичених жирів, які сприяють появі целюліту. Тому постарайтеся зменшити споживання кілець цибулі, піци і крилець.

Целюліт – що це? Це структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи.

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