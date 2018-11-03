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      5 продуктів, які провокують целюліт

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      5 продуктів, які провокують целюліт
      5 продуктів, які провокують целюліт / etcetera.media

      Так звану "апельсинову шкірку" має ледь не кожна друга жінка. Аби зменшити розвиток целюліту, варто уникати деяких продуктів.

      1. Одним з таких продуктів є кава. Навіть одна чашка напою знижує кровообіг і сприяє появі целюліту, передає "Країна здоров'я".

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      2. Цукор, який збільшує кількість вільних радикалів в організмі, провокує втрату еластичності судин і стінок артерій, що призводить до зниження кровообігу і початку формування целюліту. Тож навіть 80 грамів негативно впливають на тіло.

      via GIPHY

      3. Алкогольні напої збільшують кількість жиру у крові, чим уповільнюють процес кровообігу. Також це перешкоджає засвоєнню корисних вітамінів. 

      4. Набряки і бляшки холестерину виникають від надмірного споживання солі. А ще через неї погіршується робота нирок і серцево-судинної системи. Тож споживаної солі не повинно перевищувати 5 грамів на день.

      5. Фастфуд містить багато токсинів і насичених жирів, які сприяють появі целюліту. Тому постарайтеся зменшити споживання кілець цибулі, піци і крилець.

      via GIPHY

       
      Целюліт – що це?
      Це структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи.

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Дієти
      Джерело: 24 Канал
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