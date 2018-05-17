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5 продуктів, які збережуть здоров’я серця

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Ягоди збережуть здоров’я серця
Ягоди збережуть здоров’я серця / unsplash.com

Захворювання серця належать до найбільш складних і життєво небезпечних в Україні. Щоб вберегти серце необхідно щорічно обстежуватися, кинути палити, правильно харчуватися.

Деякі продукти можуть поліпшити роботу серця, пише Medical News Today.

Спаржа

Цей продукт є природним джерелом фолієвої кислоти, що допомагає запобігти утворенню в організмі амінокислоти, яку називають гомоцистеїном.

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Високий рівень кислоти пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, таких як хвороба коронарних артерій та інсульт.

Ягоди

Ягоди також наповнені антиоксидантними поліфенолами, що допомагає зменшити ризик розвитку серцевих хвороб. Ягоди є прекрасним джерелом клітковини, фолієвої кислоти, заліза, кальцію, вітаміну А та вітаміну С, і вони мають низький вміст жиру.

Насіння чіа та льону

Ці насіння є багатим рослинним джерелом омега-3 жирних кислот, таких як альфа-ліноленова кислота. Омега-3 сприяє зниженню рівня тригліцеридів, ЛНЩ і загального холестерину. Вони також знижують кров'яний тиск і мінімізують накопичення жирних бляшок в артеріях.

Квасоля, горох, нут, чечевиця

Бобові можуть значно знизити рівні ліпопротеїнів низької щільності (ЛНЩ) або "поганого холестерину".

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Вони також збагачені клітковими, білковими та антиоксидантними поліфенолами, всі з яких сприятливо впливають на серце та загальний стан здоров'я.

Броколі

Дослідження показують, що регулярне вживання броколі може знизити рівень холестерину та запобігати захворюванню серця.

Фото – Unplash.

Теги: Серцево-судинні захворювання Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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