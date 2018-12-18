22:13
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, сьогодні
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сьогодні
      Згадати Все: Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      5 простих запитань, які можуть врятувати стосунки

      350 Читать новость на русском
      5 простих запитань, які можуть врятувати стосунки
      5 простих запитань, які можуть врятувати стосунки / lifeandnews.com

      Стосунки – це складна річ, над якою потрібно працювати постійно. Тому, щоб уникнути проблем та розлучень, потрібно час від часу відверто говорити про те, що вам не подобається або що ви хотіли б змінити.

      Портал Elle опублікував п’ять запитань, які можуть покращити та врятувати стосунки.

      Читайте також: Сімейні сварки сприяють довголіттю, але за однієї умови

      1. Я зробив/зробила щось, що тебе засмутило?

      Якщо ви відчуваєте, що між вами напруга і з кожним днем вона стає сильнішою, то варто запитати у партнера. До прикладу, це можна зробити після вечері. Будьте готові до критики, тому утримуйтеся від лайки.

      2. Ти задоволений/задоволена нашим сексуальним життям?

      На початку стосунків здається все ідеальним. Але з часом інтимне життя у пари може змінитися. Коли ви помічаєте, що партнер став менше цим цікавитись. Запитайте, чи все влаштовує партнера у сексуальному житті.

      Запитайте, чи все влаштовує партнера у сексуальному житті
      Запитайте, чи все влаштовує партнера у сексуальному житті

      3. Я можу тобі чимось допомогти і як?

      Людина є соціальною за характером. Тому вона потребує спілкування та підтримки. Не всі можуть попросити підтримки, тому важливо записувати партнера про це. Нехай він чи вона розповість про все, що її дратує або ж ви просто побудете поруч і підтримаєте її/його.

      4. Може, тобі хотілося б побути наодинці?

      Кожній людині важливий особистий простір, а ще під впливом стресу людина прагне побути наодинці. Тому не соромтеся про це питати, можливо, вашій половинці потрібен час, щоб все обдумати.

      Запитайте партнера, чи йому хотілося б побути наодинці
      Запитайте партнера, чи йому хотілося б побути наодинці

      5. Як зробити наше життя ще комфортнішим?

      Щоб покращити стосунки між партнерами, достатньо лише запитати, що ви можете зробити для підвищення комфорту у стосунках. Іноді, дріб’язкові речі можуть стати причиною серйозної сварки.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      сьогодні , 22:05 Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      239
      Як екс-нардепо Червоненко поширює російські фейки
      сьогодні , 22:00 Як екс-нардепо Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 523
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      сьогодні , 20:40 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      52177
      Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      сьогодні , 20:00 Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      Євгенія Мазур 323
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Головні новини 28 січня: протести у Росії, перемога збірної України з біатлону та вбивство чиновника
       29 січня , 08:16
      Янукович проводить нараду щодо надзвичайного стану, - російські ЗМІ
       1 грудня 2013 , 18:11 8
      Головні новини футболу 15 вересня: Шахтар переміг, Карпати програли, а Реал вперше в сезоні втратив очки
       16 вересня , 07:00
      Сьогодні в Києві сильний сніг: водіям рекоменують не виїздити на дороги
       12 грудня , 07:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук