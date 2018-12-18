5 простих запитань, які можуть врятувати стосунки

Стосунки – це складна річ, над якою потрібно працювати постійно. Тому, щоб уникнути проблем та розлучень, потрібно час від часу відверто говорити про те, що вам не подобається або що ви хотіли б змінити.

Портал Elle опублікував п’ять запитань, які можуть покращити та врятувати стосунки.

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1. Я зробив/зробила щось, що тебе засмутило?

Якщо ви відчуваєте, що між вами напруга і з кожним днем вона стає сильнішою, то варто запитати у партнера. До прикладу, це можна зробити після вечері. Будьте готові до критики, тому утримуйтеся від лайки.

2. Ти задоволений/задоволена нашим сексуальним життям?

На початку стосунків здається все ідеальним. Але з часом інтимне життя у пари може змінитися. Коли ви помічаєте, що партнер став менше цим цікавитись. Запитайте, чи все влаштовує партнера у сексуальному житті.



Запитайте, чи все влаштовує партнера у сексуальному житті



3. Я можу тобі чимось допомогти і як?

Людина є соціальною за характером. Тому вона потребує спілкування та підтримки. Не всі можуть попросити підтримки, тому важливо записувати партнера про це. Нехай він чи вона розповість про все, що її дратує або ж ви просто побудете поруч і підтримаєте її/його.

4. Може, тобі хотілося б побути наодинці?

Кожній людині важливий особистий простір, а ще під впливом стресу людина прагне побути наодинці. Тому не соромтеся про це питати, можливо, вашій половинці потрібен час, щоб все обдумати.



Запитайте партнера, чи йому хотілося б побути наодинці

5. Як зробити наше життя ще комфортнішим?

Щоб покращити стосунки між партнерами, достатньо лише запитати, що ви можете зробити для підвищення комфорту у стосунках. Іноді, дріб’язкові речі можуть стати причиною серйозної сварки.

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