5 речей гардеробу, які вже вийшли з моди

Звісно, існують класичні та базові речі в гардеробі, які ніколи не вийдуть з моди. Але більша частина речей через рік-два виглядають не то, що не модно, а навіть недоречно. Читайте в матеріалі про речі, які точно потрібно викинути у 2018 році.

Чокер

У 2016 році ці "задушливі" прикраси носили обрані, в 2017 році – всі без винятку. Логічно, що після такої хронології, в 2018 році – варто від них трохи відпочити і більше уваги приділити не шиї, а іншим частинам тіла – вухам і зап’ясткам, наприклад.

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Речі, які вийшли з моди: чокер

Корсет

Якщо ви не модель на показі Victoria's Secret, то цю деталь гардеробу не варто виставляти всім на огляд. У 2018 році краще обрати ремінь з коричневої або рудої шкіри, наприклад. У поєднанні з денімом це виглядає дуже сучасно.



Речі, які вийшли з моди: корсет поверх одягу

Сумка-відро

Вона ж bucket bag. Як і у всіх випадках з ультрамодними речами-аксесуарами – тут важлива міра. Тому не варто робити ставки на вищезгадану сумку в новому сезоні.



Речі, які вийшли з моди: сумка-відро

Капелюх-відро

Bucket hat відправляється туди ж, куди і її родич bucket bag – у відро. Той випадок, коли класика у вигляді берета виглядає набагато доречніше.



Речі, які вийшли з моди: капелюх-відро

Бомбер

Спортивні, з паєтками і вишивкою, мілітарі і з претензією на шик – нам здається, що куртки-бомбери вичерпали себе ще півроку тому. Пора від них трохи відпочити, щоб потім вони "заграли" з новою силою. Альтернатива – приталені жакети, тренчі і твідові блейзери oversize.



Речі, які вийшли з моди: бомбер