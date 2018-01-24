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5 речей, які можуть зруйнувати стосунки з коханими

22:04, 24 січня 1124 Читать новость на русском
5 рис характеру, які можуть зруйнувати стосунки з коханими
5 рис характеру, які можуть зруйнувати стосунки з коханими / Deposit Photos

Так, стосунки між закоханими не завжди бувають ідеальними. Люди одне від одного чогось вчаться та змирюються. Однак є декілька негативних рис, яких варто уникати в побудуванні ваших відносин.

Відсутність поваги

Якщо ви вважаєте, що ви є кращими за вашого партнера і постійно намагаєтесь це довести – то негайно змінюйте такий ракурс. Оскільки жодній жінці та чоловіку не хочеться відчувати невпевненість та відсутнє почуття гідності.

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Знецінення

Завжди старайтесь звертати увагу навіть на найменші дрібниці, які ви робите одне для одного. Якщо жінка готує смачну вечерю, то хай в цей вечір чоловік опісля помиє посуд. Лише спільна праця та повага у діях зможуть зберегти ваші стосунки.

Критика

Оцінювання та обговорення помилок не є поганою звичкою, однак коли це переростає в постійну критику, хтось із пари обов’язково цим обуриться. Зауваження у ваших діях повинні бути, але якщо вони справді обгрунтовані та не безпідставні. Однак забудьте про критику, вона лише руйнує відносини.

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Злопам'ятність

Не намагайтесь при кожному конфлікті згадати помилки, яких допустив ваш партнер чи партнерка кілька місяців чи років тому. Це вже минуле і вам варто хвилюватись і берегти ваше майбутнє. Злопам’ятність перетворює стосунки на справжні психологічні тортури. Краще рухайтесь далі.

Спроба змінити партнера

Якщо ваш партнер давно любить проводити вечори за грою в комп’ютері, а дружина – час в Instagram, то не намагайтесь ці захоплення "прикрити". Адже це лише дратуватиме вас обох, тому що саме в таких заняттях ви знаходите відраду. Звісно, якщо це не переходить серйозні межі в інших заняттях. Пам’ятайте, що неможливо змінити характер людини. Головне, діяти разом, враховуючи бажання один одного.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: Единственнная
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