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5 речей, які не варто робити в душі

162 Читать новость на русском
Чого не варто робити в душі
Чого не варто робити в душі / phillymag.com

Під час банних процедур багато людей роблять деякі дії на автоматі, не замислюючись про те, що приймати душ слід за правилами. Тоді s самопочуття, і здоров'я будуть в повному порядку.

Саме тому потрібно відмовитися від цих речей, пише Men's Health.

1. Включати занадто гарячу воду

Висока температура вода погано впливає на шкіру – вона втрачає вологу та починає лущитися. Під час миття змивається багато жиру, тому епідерміс починає інтенсивніше його виробляти. Також гаряча вода підсилює приплив крові та виникає почервоніння шкіри. Оптимально. Коли температура води становить 34 градусів.

via GIPHY

2. Довго приймати душ

Навіть якщо ви миєтеся водою з оптимальною температурою, приймання душу не повинно тривати довго. Існує ризик пересушити шкіру, а також це може призвести до виникнення прищів. Оптимально, коли ви приймаєте душ 10-15 хвилин.

3. Користуватися дешевими гелями та шампунями

Якщо ви намагаєтеся зекономити на засобах для догляду за тілом та шкірою голови, то задумайтеся про те, чи вони містять корисні речовини. Найкраще обирати шампуні з натуральними компонентами, що є дорожчими.

via GIPHY

4. Довго використовувати мочалку

Цей предмет дуже рідко міняють, помилково вважаючи, що він не надто забруднюється. Проте вона накопичує залишки відмерлої шкіри, скраби, залишок гелів для душу. Найкраще змінювати мочалку раз на півроку.

Змінюйте мочалку раз на півроку
Змінюйте мочалку раз на півроку

5. Займатися сексом

Душ не є найбільш відповідним місцем для заняття сексом. Все тому, що слизька підлога, постійно поточна вода і дуже мало місця для маневру можуть призвести до травм та нанести іншої шкоди для організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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