5 речей, які погано впливають на роботу мозку

Мозок — один з найважливіших людських органів, який відповідає за роботу всього організму. Тому, щоб він працював добре, потрібно відмовитися від кількох речей.

Недосипання шкідливе для роботи мозку, пише Ukrhealth. Все тому, що різні ділянки мозку переходять у фазу повільного сну, людина "зависає" в одній точці.

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Через це людина стає незосередженою, погіршуються дрібна моторика. Регулярне недосипання може спричинити відмирання клітин.

Надлишок цукру в крові теж ускладнює надходження речовин до мозку. Тому важливо підтримувати нормальний рівень.

На роботу мозку впливає стрес. Він призводить до розриву зв’язків між нейронами. Стрес ускладнює розуміння людиною причинно-наслідкових зв’язків і послідовність подій. Стрес, який накопичується в організмі, знижує інтелектуальний потенціал людини та погіршує пам'ять.

На тонус людини впродовж дня та її працездатність впливає відсутність сніданку. Через це знижується рівень цукру в крові, що ускладнює надходження корисних речовин до мозку.

Вплив сильнодійних препаратів може погіршити пам'ять аж до амнезії. Це також може спричинити недоумство та нав’язати суїцидальні думки.

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