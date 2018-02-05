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5 речей, які варто зробити ввечері, щоб виглядати відмінно зранку

21:00, сьогодні 1323 Читать новость на русском
5 речей, які варто зробити ввечері, щоб виглядати відмінно зранку
5 речей, які варто зробити ввечері, щоб виглядати відмінно зранку / Shutterstock

Якщо ви вранці не полюбляєте свій зовнішній вигляд в дзеркалі, а самопочуття потребує бажати кращого, тоді ці поради саме для вас.

На ваш сон і стан відпочинку вночі відповідає безліч чинників: від правильної пози сну до косметичних засобів, які ви наносите на шкіру.

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Зверніть увагу на 5 наступних речей і нехай ваші ранки будуть лише приємними.

• За три години до сну пийте менше рідини і їжте страви з підвищеним вмістом солі. Також варто вечеряти продуктами, багатими білком. Постарайтесь відмовитися від цукру, рису, макаронів і картоплі на ніч: від вуглеводів шкіра вранці здається припухлою.

• На ваш зовнішній вигляд і самопочуття також впливає поза уві сні. Поза сну на животі може спричинити набряки, темні кола під очима та поганий колір шкіри. Якщо ви спите на спині, то радимо купити ортопедичну подушку – так кров і лімфа нормально циркулюють по судинах, що забезпечить шкірі обличчя свіжий вигляд. Також спробуйте одягати маску для сну, це зробить сон глибшим.

• За годину до сну обов’язково провітрюйте кімнату, де ви спите. У ній не повинно бути душно, сиро або занадто холодно. Якщо ж ви відчуваєте, що жар від батарей сушить вашу шкіру, купіть краще зволожувач повітря. Ви повинні почувати себе комфортно.

• За півгодини до сну наносьте на шкіру нічний крем, а також ретельно розчешіть волосся. А щоб ваші пасма менше електризувались і мали кращий вигляд зранку, спіть на наволочках подушок лише з натуральних тканин, а не синтетичних.

• Але якщо ви все ж погано виспались, починайте відновлення організму зі сніданку. Найкраще, якщо це будуть овочі. Також вас швидко пробудить прохолодний душ з м'ятним або цитрусовим ароматом гелю для вмивання.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради
Джерело: Cosmopolitan
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