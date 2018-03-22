5 рецептів, як зробити гірчицю в домашніх умовах
Часто ми не купуємо гірчицю через сумніви у якості магазинної гірчиці. Пропонуємо рецепти, за якими ви зможете зробити гірчицю з продуктів, які вважаєте якісними.
Використовуйте якісний гірчичний порошок, у якого не закінчився термін придатності. Замість нього можна взяти мелені насіння гірчиці.
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Порошок потрібно заливати гарячою водою. Окріп додасть готової гірчиці зайву гіркоту, а холодна вода зробить її надто легкою. Щоб домашня гірчиця мала незвичайний аромат, додайте в неї спеції: корицю, імбир, мускатний горіх, мелений чорний перець або гвоздику.
Гірчиця повинна настоятися хоча б кілька годин, щоб її смак повністю розкрився. Зберігати домашню гірчицю можна в холодильнику кілька тижнів. Але краще з'їсти її швидше: з часом вона може видихнути.
рецепти гірчиці
5 секретів домашньої гірчиці
1. Гостра гірчиця
Інгредієнти:
6 столових ложок гірчичного порошку;
6-8 столових ложок гарячої води;
Половина чайної ложки солі;
1 чайна ложка цукру;
Половина столової ложки яблучного оцту.
Рецепт приготування гострої гірчиці
1. Насипте порошок в герметичний контейнер або банку. Тонкою цівкою влийте туди воду і ретельно перемішайте до консистенції сметани. Закрийте кришкою і залиште в теплому місці на 7-10 годин.
2. За цей час гірчиця осяде, а нагорі з'явиться рідина. Якщо ви хочете, щоб гірчиця вийшла дуже гострою, то цю рідину зливати не потрібно. Додайте в ємність сіль, цукор і оцет і добре розмішайте. Поставте гірчицю в холодильник на кілька годин.
2. Домашня гірчиця на розсолі
Для приготування можна використовувати огірковий, капустяний або помідорний розсіл.
Інгредієнти:
6 столових ложок гірчичного порошку;
8-10 столових ложок розсолу;
1 чайна ложка рослинної олії – за бажанням.
Рецепт приготування домашньої гірчиці на розсолі
Змішайте гірчичний порошок і розсіл до однорідної консистенції. Можна додати рослинну олію, якщо хочете трохи нейтралізувати гостроту. Залиште гірчицю настоюватися при кімнатній температурі на 6-8 годин.
3. Солодка гірчиця з медом
Інгредієнти:
5 столових ложок гірчичного порошку;
4-6 столових ложок гарячої води;
Половина чайної ложки солі;
1 столова ложка меду;
1 чайна ложка рослинної олії.
Рецепт приготування солодкої гірчиці з медом
1. Змішайте порошок і воду до однорідної консистенції. Потім додайте всі інші інгредієнти і ретельно перемішайте. Якщо захочете гірчицю більш солодкою, додайте трохи більше меду.
2. Перекладіть гірчицю в банку, закрийте кришкою і залиште в теплому місці на ніч.
4. Зерниста гірчиця
Інгредієнти:
6 столових ложок насіння гірчиці;
7 столових ложок яблучного оцту;
2 чайні ложки меду;
Половина чайної ложки солі.
Рецепт приготування зернистої гірчиці
1. Залийте насіння гірчиці оцетом і залиште в холодильнику на добу.
2. Після цього трохи розігрійте, подрібніть блендером половину цієї маси і змішайте з рештою гірчицею.
3. Додайте цукор і сіль та перемішайте.
4. Викладіть в банку, закрийте кришкою і залиште при кімнатній температурі на два дні.
5. Діжонска гірчиця
Класичний рецепт французької приправи.
Інгредієнти:
400 мл сухого білого вина;
1 цибулина;
3 зубчики часнику;
13 столових ложок гірчичного порошку;
3 столові ложки меду;
1 столова ложка рослинної олії;
2 чайні ложки солі;
кілька крапель соусу табаско.
Рецепт приготування діжонської гірчиці
1. Налийте в каструлю вино, додайте дрібно порізану цибулю і часник і доведіть до кипіння. Потім готуйте 5 хвилин на слабкому вогні без кришки, охолодіть і процідіть. Змішайте рідину з гірчичним порошком до однорідної консистенції.
2. Потім додайте мід, олію, сіль і табаско, поставте каструлю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, дайте гірчиці загуснути. Викладіть її в банку, закрийте кришкою і залиште при кімнатній температурі на ніч.