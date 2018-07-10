5-річна донька Кім Кардашян дебютувала у рекламі: фото
П'ятирічна донька зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян і репера Каньє Веста знялася в кампанії Fendi, яка присвячена десятиріччю запуску знаменитої сумки Peekaboo.
Норт Вест знялася для реклами разом зі своєю мамою Кім Кардашян та бабусею Кріс Дженнер.
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На одному фото всі троє сидять на траві, демонструючи одяг та аксесуари італійського модного дому.
Як відомо, зіркова пара Кім і Каньє виховують трьох дітей: доньку Норт і дворічного сина Сейнта і маленьку Чикаго, яка з'явилася на світ 15 січня.
Джерело: 24 Канал
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