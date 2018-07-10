5-річна донька Кім Кардашян дебютувала у рекламі: фото

П'ятирічна донька зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян і репера Каньє Веста знялася в кампанії Fendi, яка присвячена десятиріччю запуску знаменитої сумки Peekaboo.

Норт Вест знялася для реклами разом зі своєю мамою Кім Кардашян та бабусею Кріс Дженнер.

Читайте також: Найдешевші люди в світі: знаменитий дизайнер публічно образив сім’ю Кардашян

На одному фото всі троє сидять на траві, демонструючи одяг та аксесуари італійського модного дому.

Допис, поширений KKW MAFIA (@kkwmafia) 9 Лип 2018 р. о 9:10 PDT

Як відомо, зіркова пара Кім і Каньє виховують трьох дітей: доньку Норт і дворічного сина Сейнта і маленьку Чикаго, яка з'явилася на світ 15 січня.

Допис, поширений Fendi (@fendi) 10 Лип 2018 р. о 5:16 PDT

Допис, поширений Vogue Taiwan (@voguetaiwan) 9 Лип 2018 р. о 9:21 PDT

Допис, поширений Vogue Taiwan (@voguetaiwan) 9 Лип 2018 р. о 9:05 PDT