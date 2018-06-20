5-річний хлопчик розбив статую вартістю 130 тисяч доларів: відео інциденту

П’ятирічна дитина, яка прийшла в приміщення Громадського центру в місті Оверленд-Парк, штат Канзас, США, разом зі своєю матір’ю на деякий час відбігла та, потягнувши за груди, розбила статую Афродіти, за відшкодування якої потрібно заплатити 132 тисячі доларів.

Про це повідомляють на ABC News.

У мережі з’явився відеоролик, на якому видно, як двоє маленький дітей бігають та граються біля скульптури, поки "винуватець" не почав підніматись на постамент скульптури. Коли він схопився за груди статуї, конструкція не витримала та розбилась при падінні.

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Скульптура Афродіти виконана з елементів скла і дзеркал сучасним скульптором Біллом Лайонсом. Чоловік прокоментував інцидент та зазначив, що статуя не підлягає заміні або відновленню, тому він не зможе її продати, оцінивши пошкодження свого твору в 132 тисяч доларів.



Скульпутра Афродіти Білла Лайонсома

Через кілька днів після інциденту до мами хлопчика Сари Гудман прийшов лист зі страхової компанії з вимогою виплатити 132 тисячі доларів компенсації. "Дивитися за неповнолітньою дитиною – ваша пряма відповідальність. Вашу відмова від контролю можна вважати недбалістю", – йдеться в листі страховиків.

Мама хлопчика відмовилась виплачувати таку суму і назвала вимоги обурливими. За її словами, якщо скульптура дійсно настільки цінна, то організаторам виставки було б краще подбати про її безпеку. Міська влада, яка проводили виставку скульптур, висловили надію, що страхова компанія і Гудман все ж домовляться про погашення необхідної суми.