01:24
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

5-річний хлопчик розбив статую вартістю 130 тисяч доларів: відео інциденту

1365 Читать новость на русском
Скульптура Афродіти Білла Лайонсома
Скульптура Афродіти Білла Лайонсома / abcnews.go.com

П’ятирічна дитина, яка прийшла в приміщення Громадського центру в місті Оверленд-Парк, штат Канзас, США, разом зі своєю матір’ю на деякий час відбігла та, потягнувши за груди, розбила статую Афродіти, за відшкодування якої потрібно заплатити 132 тисячі доларів.

Про це повідомляють на ABC News.

У мережі з’явився відеоролик, на якому видно, як двоє маленький дітей бігають та граються біля скульптури, поки "винуватець" не почав підніматись на постамент скульптури. Коли він схопився за груди статуї, конструкція не витримала та розбилась при падінні.

Читайте також: У Канаді чоловік безперешкодно викрав картину Бенксі: оприлюднене відео

 

Скульптура Афродіти виконана з елементів скла і дзеркал сучасним скульптором Біллом Лайонсом. Чоловік прокоментував інцидент та зазначив, що статуя не підлягає заміні або відновленню, тому він не зможе її продати, оцінивши пошкодження свого твору в 132 тисяч доларів.


Скульпутра Афродіти Білла Лайонсома

Через кілька днів після інциденту до мами хлопчика Сари Гудман прийшов лист зі страхової компанії з вимогою виплатити 132 тисячі доларів компенсації. "Дивитися за неповнолітньою дитиною – ваша пряма відповідальність. Вашу відмова від контролю можна вважати недбалістю", – йдеться в листі страховиків.

Мама хлопчика відмовилась виплачувати таку суму і назвала вимоги обурливими. За її словами, якщо скульптура дійсно настільки цінна, то організаторам виставки було б краще подбати про її безпеку. Міська влада, яка проводили виставку скульптур, висловили надію, що страхова компанія і Гудман все ж домовляться про погашення необхідної суми.

Теги: Новини США Діти LifeStyle Мистецтво Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 20 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 674
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 263
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
20 червня, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
1958
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2219
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 615
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук