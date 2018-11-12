5 років від Майдану: спогади учасників Революції гідності

21 листопада українці вийшли з чаєм та прапорами – протестували проти зміни курсу країни. Віктор Янукович і його поплічники раптово вирішили, що Україні в Європі робити нічого. Молоді така ідея не сподобалась і вечірня зустріч переросла у студентський протест, який вночі 30 листопада жорстко розігнали силовики.

Нині на Майдані Незалежності тиша і спокій, а про події п'ятирічної давнини нагадує хіба що таке ж, як і в перші дні революції, сіре небо та інсталяція із фотографіями учасників Євромайдану.

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Про ту переломну для української історії ніч зранку дізнався весь світ, але мало хто бачив ці події на власні очі: три сотні студентів, чотириста беркутівців і бригада комунальників, які прийшли встановити новорічну ялинку у супроводі силовиків.

Учасник Революції гідності Дмитро Шимків – це бізнесмен, життя якого змінив Майдан. Три місяці протестів і бажання змінювати владу привели топ-посадовця українського "Майкрософту" у крісло чиновника. Хотів ділитися досвідом, щоби країна перетворилась на європейську.

Після того, як ми побачили зранку в новинах про побиття студентів і як це відбувалося.. це не мало забутися. Одне з завдань, яке взагалі стояло перед людьми – бути на Майдані,

– сказав учасник Революції гідності.

Нині він з обуренням та тугою згадує події 5 річної давнини. Пам'ятає атмосферу Майдану ледь не до деталей.

"Тоді в мене було тут багато знайомих. Мої знайомі, професійні юристи, різали хліб і готували на кухні, а професійні банкіри – чатували на барикадах", – додав Дмитро Шимків.



Євромайдан

Ще один учасник Революції – Єгор Фірсов на Майдан приїхав з Донецька якраз після розгону студентів. На масовий мітинг українців під адміністрацією президента 1 грудня. На Майдані і відсвяткував день народження.

Мені було тоді 24 роки, це було найдивовижніше, адже я стояв на Майдані. Тоді ми вирішили, що потрібно йти в будинок профпілок,

– розповів Єгор Фірсов.

Тоді, згадує свідок тих подій, вже було зрозуміло, що політики, так звані коменданти, вели перемовини із тодішньою злочинною владою за спинами людей. Активісти не мали доступу до інформації, участі у переговорах теж не брали.



"Беркут" розганяє майданівців

Цей, а також багато інших позитивних та не дуже уроків, українці винесли з Майдану. Тепер наполегливіше вимагають звітів від чиновників та намагаються особисто вплинути на політичну ситуацію. Революція Гідності привела до влади журналістів, юристів, бізнесменів, які протистоять старим корупційним схемах.

Чим запам'яталося протистояння 18-21 лютого 2014 року під час Євромайдану?Силове протистояння між силовиками та протестувальниками стало завершальним етапом Революції Гідності. За інформацією МОЗ, за ці дні загинуло 82 особи – 71 демонстрант та 11 правоохоронців, постраждалими стали 622 людини. Загалом, під час Революції Гідності було вбито 104 людини та поранено близько 2500 осіб.