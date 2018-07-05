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5 рослин, до яких небезпечно доторкатися: фото

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Жовтець
Жовтець / 1zoom.me

Небезпечні рослини можна зустріти в парку, уздовж тротуару, по якому ви ходите на роботу, на зеленій галявині, де ви вирішили влаштувати пікнік.

Проте при контакті можна отримати свербіж, алергію чи опіки, пише Lifechaker.

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Борщівник Сосновського можна назвати одним з найбільш підступних рослин. Сік борщівника позбавляє шкіру людини захисту від ультрафіолету.

Борщівник Сосновського
Борщівник Сосновського

На уражених ділянках з'являються опіки та великі пухирі навіть під ласкавим ранковим або вечірнім сонечком. А якщо сік потрапить на слизові оболонки очей, можна й осліпнути.

Підвищують чутливість шкіри до сонячного світла пастернак посівний. У підсумку людина може отримати опіки, які виникають на ураженому місці. Найнебезпечнішим пастернак у період цвітіння – липень-серпень.

Пастернак посівний
Пастернак посівний

Менш відомою небезпечною рослиною є жовтець. Отруйний сік рослини дає серйозне роздратування шкіри – зі сверблячкою і пухирями. Потрапивши в рот і ніс, пилок квітки провокує кашель і спазми гортані.

Жовтець
Жовтець

При контакті зі шкірою сік і пилок живокосту здатні викликати роздратування – на зразок того, що з'являється при контакті зі пекучою кропивою.

Живокіст
Живокіст

Сон-трава виглядає ззовні нешкідливою, проте її сік викликає запалення шкіри і слизових оболонок.

Сон-трава
Сон-трава

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Теги: LifeStyle Лікування Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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