5 секретів стилю, які варто запам’ятати кожній жінці

Кожна жінка є неповторною і важливо вміти підкреслювати її головні переваги та розставляти правильні акценти. У декількох порадах ви дізнаєтесь, як завжди виглядати відмінно.

Найстильніші блогери та зірки шоу-бізнесу однаково користуються основними правилами у виборі власних образів. Пропонуємо дізнатись, які 5 секретів стилю допоможуть виглядати не менш модно ніж модель Джіджі Хадід чи ікона стилю Амаль Клуні.

Читайте також: Модні сукні навесні 2018 року: трендова добірка

1. Кожна п'ята покупка повинна бути вигідною інвестицією в гардероб

Тобто на кожних 5 "трендових" речей повинна припадати одна базова деталь, яка підійде майже до всіх ваших образів. Не засмічуйте свій гардероб речима, які ви одягнете не більше двох разів і який не підходить до ваших інших речей. Тому користуйтесь правилом "1 до 5".

2. Складіть коплект з трьох речей, у яких ви виглядаєте безпрограшно

У вашому гардеробі точно знайдуться три деталі, які ідеально поєднуються один з одним, і в яких ви завжди відчуваєте себе комфортно. Це можуть бути як кольорові квіткові сукню з капелюхом, так і чорні скінні з футболкою і кросівками. В моменти, коли ви не знаєте, що одягнути, звертайтесь до ваших трьох улюблених речей.

3. Приміряйте тренди, не через пік моди, а щоб підкреслити свій персональний стиль

Так, мас-маркет одягу пропонує найрізноманітніші речі, але переконайтесь, чи вам буде в них комфортно і чи ці "луки" відображають ваш особистий стиль. Довіряйте внутрішньому чуттю і не женіться за модними новинками.

Читайте також: Як зробити стильні рвані джинси своїми руками: відео

4. Купляйте речі, з якими ви зможете скласти мінімум три різних образи

Дещо схожа порада до попередніх, але справді, якщо стильні та оригінальні деталі відмінно виглядають на манекенах, то чи впевнені ви, що зможете знайти їм гідне застосування в своєму житті? Запам'ятай: чим більш універсальна річ, тим частіше вона буде вас тішити.

5. Базові деталі повинні повторюватися

Сюди можна легко віднести білі сорочки, сірі футболки, вузькі джинси, чорні базові сукні та інші універсальні речі, які ви так любите. Такі базові деталі ви легко можете комбінувати з різними деталями і щоразу виглядати по-новому.