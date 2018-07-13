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5 симптомів апендициту, які не можна ігнорувати

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5 симптомів апендициту
5 симптомів апендициту / agenrenalcare.com

Запалення апендикса є дуже поширеним розладом у будь-якому віці. Лікарі переконують, що коли апендицит стає тягарем, його потрібно видалити.

Основним симптомом апендициту є біль у животі, пише Cosmo.

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Людина відчуває сильний біль в районі пупка і до нижньої частини живота. Неприємні відчуття можуть виникати при ходьбі чи в транспорті.

Про те, що у людини апендицит, може свідчити біль у животі у поєднанні з нудотою, блювотою і відсутністю апетиту.

Нудота – один зі симптомів апендициту
Нудота – один зі симптомів апендициту​
 

При запаленні апендициту, він тисне на сечовий міхур. Позиви до туалету частішають. Цю ознаку можна помітити раніше, ніж виникне біль у животі.

Озноб і висока температура – це відповідь організму на запальний процес всередині.

5 симптомів апендициту
5 симптомів апендициту

Про те, що інфекція потрапила в організм, свідчить дезорієнтація. У поєднанні з температурою зволікати не можна і потрібно викликати швидку допомогу, адже можливий летальний результат.

До слова, хоча біль у грудях іноді може бути симптомом серцевої проблеми, існує багато інших можливих причин, серед яких є серйозні умови для звернення до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Інфекція
Джерело: 24 Канал
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