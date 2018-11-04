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      5 смачних і корисних перекусів, які не шкідливі для фігури

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      5 корисних перекусів
      5 корисних перекусів / Фото з відкритих джерел

      Кожен, хто намагається стежити за своїм харчуванням, завжди з особливою увагою підходить до вибору перекусу. Він допомагає не лише втамувати голод, а й правильно худнути і вести контроль власної ваги. Проте, для того, аби отримати максимальну користь від перекусу, він має бути здоровим.

      Фахівці рекомендують 5 перекусів, які чудово тамують голод, і не додають зайвих кілограмів. Як пише "1+1", їх можна вживати щодня і не переживати за шкоду для фігури.

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      Одним із найкорисніших перекусів дієтологи називають горіхи. Саме мигдаль, арахіс, волоські та інші види горіхів багаті на вітамін Е. Окрім того, вживання волоських горіхів допомагає зміцнити імунітет та сприяє повільнішому старінню шкіри. 

      Горіхи також чудово втамовують відчуття голоду. Водночас, фахівці рекомендують вживати в день близько 30 грамів горіхів, тобто не більше однієї жмені.


      На перекус варто обирати горіхи

      Ще одним смачним і здоровим перекусом є сухофрукти, які ненадовго допоможуть забути про голод. Засушені фрукти також є повноцінним джерелом вітамінів у зимовий період.

      Дієтологи радять їсти побільше сухофруктів замість шоколадних батончиків, адже вони у невеликій кількості не несуть шкоди для фігури.


      Сухофрукти є корисним перекусом

      Дуже корисним і простий перекус є варене яйце. Воно – одне з найкращих джерел білка. Яйце дає організму відчуття ситості, але при цьому не тільки не додає зайвих кілограмів, але і навпаки – допомагає спалювати жирові відкладення. Проте, дієтологи рекомендують з’їдати не більше одного яйця на день.


      Варене яйце є корисним перекусом

      Кефір або йогурт також є поживним і здоровим перекусом. Його рекомендують тим, хто активно худне. Ці кисломолочні продукти містять мало калорій, добре впливають на травну систему, проте, голод втамовують ненадовго.

      Щодо йогурту, то варто обирати не солодкий продукт, без домішок та сиропів та з мінімальним вмістом жиру (0,5-1,5%).


      Кефір є здоровим перекусом

      Також, фахівці рекомендують обирати на перекус смузі. Одна з його переваг в тому, що він готуються швидко і просто – достатньо мати блендер під рукою. Смузі – надзвичайно багатий на вітаміни напій, проте його не можна споживати на голодний шлунок. А якщо до складу смузі додати банан, то він втамує голод щонайменше на дві години.


      Дієтологи рекомендують вживати смузі як перекус

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      Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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