5 смачних страв для вегетаріанців: відео рецептів
Часто люди думають, що вегетаріанцем бути складно через те, що доводиться їсти несмачні страви, однак ці рецепти доведуть, що їсти вегетаріанські страви не лише корисно, але й смачно.
5 смачних рецептів для вегетаріанців
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1. Крем-суп з броколі
2. Овочевий рамен
3. Овочеві котлети
4. Панкейки з чорницею
5. Булочка з корицею
Джерело: Tastyvegetarian
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