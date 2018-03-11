5 спецій, які допоможуть схуднути

Будь-який дієтолог вам скаже, що під час дієти треба стежити не лише за основною їжею, а й за смаковими добавками. Однак, не всі спеції шкідливі, ба більше, деякі з них навпаки сприяють схудненню.

Про це пише видання vogue.ua.

За порадами дієтологів, вам треба додавати у ваш раціон такі спеції, як імбир, шафран, корицю, базилік і гвоздику. Кожна з цих спецій володіє особливими корисними властивостями.

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Так, щоденне вживання чайної ложки кориці знижує рівень цукру і холестерину в крові, тож робить її ідеальним помічником при схудненні. А імбир, базилік і гвоздика відновлюють захисні сили організму.

Шафран покращує травлення і сприяє виробленню серотоніну - гормону радості.