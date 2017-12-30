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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

5 справ, які потрібно зробити за день до Нового року

19:15, 30 грудня 1343 Читать новость на русском
Що потрібно встигнути до Нового року
Що потрібно встигнути до Нового року / unsplash

До Нового року лише один день – подарунки куплені, святкове меню складено, ялинка вбрана. Але навіть за один день до головної ночі року ви можете встигнути зробити кілька важливих справ.

Виспатися

Цим важливим заняттям ми нехтуємо перед Новим роком: стільки всього треба встигнути, приготувати, доробити ... У підсумку ще до бою курантів позіхаємо і шукаємо затишний темний куточок, щоб "прилягти на хвилиночку". Рекомендуємо хоча б в ніч з 30 на 31 грудня виспатися і, не поспішаючи, закінчити всі справи: нехай краще на вашому столі буде менше салатів, ніж ви будете всю ніч стомлені.

Читайте також: Як смачно і красиво зустріти Новий рік 2018: корисні поради

Упакуйте подарунки

Якщо у вас навіть за день до настання Нового року не з'явилося святкового настрою, є просте і приємне заняття, яке виправить цю ситуацію. Вмикайте "Let It Snow" Френка Сінатри, беріть святковий папір упакуйте усі подарунки, додаючи до кожного незвичайну деталь – гілочку розмарину, золотий бант або новорічну іграшку.

Зателефонувати близьким

У новорічну ніч складно додзвонитися до рідних, але можна це зробити заздалегідь і привітати найближчих людей з прийдешнім, згадавши всі хороші моменти цього року.

Перейдіть на легкий раціон

Якщо не вдалося влаштувати розвантажувальний день раніше, то сьогодні варто полегшити свій раціон. За кілька годин до настання Нового року теж можна перекусити, тоді ви не накинетесь на салати і не будете страждати від тяжкості і переїдання.

Написати план на наступний рік

Щоб наступний рік був особливо успішним, налийте чашку гарячого какао і складіть список цілей і заповітних бажань на 2018 рік. І головне, втілюйте їх у життя!

Теги: Новини України Новорічні свята LifeStyle Поради
Джерело: Harper's Bazaar
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