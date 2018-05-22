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5 цікавих фактів про дует 2CELLOS, який виконає гімн Ліги Чемпіонів у Києві

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5 цікавих фактів про дует 2CELLOS
5 цікавих фактів про дует 2CELLOS / 24 Канал

Під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський" виступить музичний дует 2CELLOS. Саме їм довірили виконати гімн Ліги Чемпіонів, коли іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" будуть на полі. А вже на наступний день – 27 травня – відбудеться концерт в Палаці "Україна", де їх можуть послухати не лише футбольні фанати.

Всесвітньо-відомий дует віолончелістів 2CELLOS – це два генія-музиканта – словенін Лука Шуліч і хорват Степан Хаусер. Музиканти ще з дитинства вважалися конкурентами – адже часто вони конкурували один з одним в міжнародних конкурсах. Але на те вони і генії: рішення об'єднатися в дует
виявилося надуспішним!

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Кавер-версії відомих композицій у виконанні 2CELLOS підкорили світ. Офіційний канал гурту на YouTube досить красномовний, адже будь-яке відео, що виходить на ньому збирає мільйони переглядів.

Сайт "24" зібрав  5 цікавих фактів про 30-річних хлопців, які точно знають толк у відмінній музиці.

Факт №1

Дует віолончелістів 2CELLOS став відомим завдяки кліпу, який вони завантажили на YouTube. Кавер-версія хіта "Smooth Criminal" Майкла Джексона, знята в 2013 році, стала популярним у всьому світі. Буквально за два тижні відео зібрало близько трьох мільйонів переглядів, а на сьогодні – уже майже 30 мільйонів.

2CELLOS – Smooth Criminal (дивіться відео) 

 

Факт №2

Виявляється музиканти ще й великі футбольні фанати! 18 травня хлопці випустили абсолютно нове відео – кавер-версію пісні "Seven Nation Army" гурту The White Stripes. Вона набула популярності саме серед футбольних уболівальників по всьому світу. Але інтригує саме те, що хлопці при цьому були одягнені в футболки клубів, що зійдуться у боротьбі за кубок Ліги Чемпіонів – "Реал Мадрид" і "Ліверпуль". До слова, цей матч відбудеться в Києві на Олімпійському стадіоні 26 травня, там Лука і Степан зіграють Гімн Ліги Чемпіонів перед багатотисячною армією фанатів.

2CELLOS – Seven Nation Army (дивіться відео)

 

Факт №3

Ще одне відео, що підкорило інтернет – кліп на кавер-версію пісні "Thunderstruck" гурту AC/DC. Ролик зібрав понад 117 мільйонів переглядів! Робота переносить глядачів у часи, коли люди в пишних сукнях і вигадливих перуках приходили на концерти класичної музики. Два молодих музиканта-віолончеліста виходять на сцену і починають грати приємну мелодію, яка потроху починає наповнюватись звучанням рок-хіта 90-х.

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2CELLOS – Thunderstruck (дивіться відео) 

 

Факт №4

2CELLOS люблять різноманітні колаборації з відомими особистостями. Усе почалося з того, що Елтон Джон покликав новоспечений дует віолончелістів з собою в світове турне. Разом вони виступали на безкоштовному концерті на підтримку фонду АнтиСНІД. Пізніше, в інтерв'ю одному з видань він заявив: "Приходьте на живий концерт 2CELLOS, тому що це дивовижно! Я не пам'ятаю нічого більш вражаючого з часів живого концерту Джиммі Хендрікса в 60-х роках".

Крім того, 2CELLOS виступали зі Стівеном Тайлером в Колізеї в Римі, а також влаштовували музичний баттл зі Стівом Вайем.

Елтон Джон про 2CELLOS (дивіться відео) 

 

Факт №5

У віолончелістів не дарма є негласний статус "всесвітньо відомі". Адже 2CELLOS постійно збирають солдаути по всьому світу. Більш того – іноді примудряються дати два концерти в день, та ще й при повному залі для глядачів. До речі, на київський концерт дуету, що відбудеться 27 травня в Палаці "Україна", квитків теж залишилося небагато. Але ви все ще можете встигнути їх купити.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури Новини Києва Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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