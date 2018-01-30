5 українців затримали в Естонії, – ЗМІ
20:21, сьогодні 389 Читать новость на русском
Співробітники служби прикордонного і міграційного нагляду Естонії провели рейд на будівельному об'єкті і затримали 5 громадян України.
Про це пише ERR із посиланням на місцеве видання Virumaa Teataja.
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Четверо українців перебували в Естонії нелегально. Усім громадянам України призначено штраф і складено приписи залишити Естонію. Їм на один рік заборонили в'їзд до країни.
Окрім того, того щодо роботодавця порушено кримінальну справу за статтею про надання роботи трьом і більше іноземцям, які перебувають в Естонії без законних підстав.
Джерело: 24 Канал
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