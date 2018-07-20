5 ускладнень, які можуть з’явитися після пластичної операції

Хірург Олександр Бородько розповів про найчастіші ускладнення після проведення пластичних операцій.

Статистика свідчить, що післяопераційні ускладнення виникають у 2-5% випадків, пише ТСН.

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Під час операції людина може заразитися інфекцією, що може спричинити запальний процес. Запобігти цьому можна за правильної обробки та догляду за швами.

Друге за поширеністю ускладення – виникнення сероми – скупчення рідини під шкірою, що викликається порушенням лімфатичних капілярів. Серома виникає під час пластики живота або ліпосакції. Лікарі вирішують цю проблему за допомогою дренування післяопераційної порожнини.



Які ускладнення можуть виникнути після пластичної операції

Крововилив або гематома може з'явитися як під час, так і після операції. Воно виникає і під час підтяжки обличчя, носа, грудей та живота.

Після пластики шов може ущільнюватися, тверднути. Таку ситуацію можуть виправити лише лікарі за допомогою препаратів, що покращують мікроциркуляцію в крові.

Зміщення імплантату може виникнути під час операції збільшення грудей. Це може статися через порушення післяопераційного режиму і раннє припинення носіння компресійної білизни.



Які ускладнення можуть виникнути після пластичної операції

До слова, американські науковці у результаті дослідів встановили сполуки, які здатні пригнічувати ріст і поширення раку.

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