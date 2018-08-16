5 випадків, коли даремно приймати антибіотики

Медики рекомендують не вживати антибіотики при найменшій підозрі на незначне захворювання, адже інфекція адаптовується до ліків і при серйозній хворобі препарати можуть виявитись безсилими.

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що лише у країнах Європи помирають близько 25 тисяч пацієнтів через те, що серйозна бактеріальна інфекція стає стійкою до дії ліків, пише "Живи активно".

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Антибіотик – це речовина, здатна блокувати розвиток або викликати загибель певних мікроорганізмів. Іншими словами, це своєрідна "отрута", спрямована на знищення бактерій в організмі.

Антибіотики застосовують, коли інші методи лікування безсилі, призначити їх може виключно лікар. Не варто їх вживати при будь-якому захворюванню без консультації з медиками, адже бактерії стають резистентними до препаратів і лікування буде неефективним.

Через вживання антибіотиків при будь-якому захворюванню бактерії стають стійкими до їх впливу

Порізи

Не варто використовувати мазі з антибіотиком при незначних порізах для запобігання інфекції – лише 3% ран інфікуються.

Запалення очей

При почервонінні чи запаленні очей без консультації у лікаря не варто одразу ж брати краплі, які містять антибіотики. Такі ліки застосовують у випадку, коли відомо, яка саме інфекція викликала захворювання.

Грип, застуда та інші вірусні захворювання

Антибіотики пригнічують ріст бактерій або вбивають їх, вони не впливають на віруси, а грип є вірусним захворюванням. Якщо внаслідок хвороби виникли ускладнення – лікар призначає антибіотики.

Бронхіт, синусит, інфекція вуха

Такі захворювання, як бронхіт, синусит та інфекція вуха виникають внаслідок вірусних та бактеріальних інфекцій. Антибіотики при таких хворобах призначають лише у дійсно важких випадках, коли причиною захворювання є бактерія.

Профілактика захворювання

Ніколи не приймайте антибіотики "для профілактики" захворювання. Зробіть акцент на поживних продуктах, багатих на вітаміни та ведіть здоровий спосіб життя.

Найкраща профілактика захворювань – здоровий спосіб життя, а не антибіотики

Фото: Unsplash.

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