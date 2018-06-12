5 випадків, коли не варто пити каву

Більшість людей просто не уявляє свого життя без такого ароматного напою, як кава. Проте у деяких випадках варто відмовитися від вживання такого напою.

Не пийте каву, якщо у вас підвищений тиск, пише Cosmo.

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Цей напій посилює навантаження на судини та серце. Якщо ж відмовитися від кави людина не може. То варто додавати до напою молоко.

При вагітності не рекомендують вживати каву, тому що компоненти напою вимивають кальцій. Проте варто проконсультуватися з лікарем щодо вживання кави.

У каві міститься речовина кофестол, яка підвищує рівень холестерину в крові. Тому людям з підвищеним рівнем холестерину варто відмовитися від вживання кави. Особливо жінкам після 35 років.

Людям, які страждають на безсоння, не варто пити каву.

Не варто захоплюватися вживанням кави людям, які мають проблеми з психікою. Не радять пити каву, навіть якщо є ознаки підвищеної тривожності.

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