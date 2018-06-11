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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

5 випадків, коли не варто пити воду з лимоном

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Коли не можна пити воду з лимоном
Коли не можна пити воду з лимоном / 7sky.life

Окрім корисних властивостей, вода з лимоном має багато протипоказань, через що це може нашкодити здоров’ю.

Лимонну воду протипоказано пити при запальних процесах шлунку, гастриті з підвищеною кислотністю, пише "Живи Активно".

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Все тому, що такий напій може спричинити появу печії. Воду з лимоном рекомендують пити через трубочку через те, що вона може зменшити товщину зубної емалі.

Якщо людина страждає на хвороби шлунку в гострій формі, то їй протипоказано пити лимонну воду натщесерце.

Бажано утриматися від вживання напою людям, які мають алергію.

via GIPHY

При запаленнях сечового міхура не вживайте воду з соком лимону.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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