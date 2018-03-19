5 виправдань, які заважають тренуватися

Спікери TED поділилися порадами, які допоможуть взяти себе в руки, забути про відмовки і почати тренуватися.

5 виправдань, які ми придумуємо собі, щоб не тренуватися

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1. У мене немає на це часу

Рішення: свідомо виділяйте час на тренування.

Тиждень має 168 годин. Навіть, якщо відняти 56 годин на сон і 50 на роботу, у вас залишиться ще 62 години. "Нам цілком під силу наповнити життя тим, на що ми заслуговуємо", – говорить автор книг по бізнесу Лора Вандеркам.

Якщо дійсно хочете займатися спортом, це повинно стати першим пунктом у вашому списку справ. Потім внесіть тренування в свій графік. Розплануйте свій тиждень наперед. Так у вас буде менше шансів пропустити заняття. А в якості додаткового стимулу запросіть друга позайматися разом з вами.

2. Мені зараз так затишно. Почну тренуватися на наступному тижні

Рішення: уявіть самого себе в майбутньому.

Коли з'являється якась спокуса, почнеться битва між вами в сьогоденні і вами в майбутньому. Майбутнє "я" знає, що займатися спортом у ваших інтересах. Але шанси нерівні. Справжнє "я" контролює ситуацію. Щоб побороти себе, зробіть уявну подорож у часі. Уявіть себе через 20 або 30 років, коли ви так і не почали тренуватися. Швидше за все, вам важко грати з онуками, доводиться витрачати багато грошей на ліки. А тепер уявіть своє життя, якщо ви весь цей час стежили за здоров'ям.

3. Я б зараз краще почитав, подивився серіал

Рішення: Поєднайте це з тренуванням.

Психолог Кетрін Мілкман запросила для експерименту учасників, які хотіли більше займатися спортом. Половині на час тренування видали захоплюючу аудіокнигу. Слухати її можна було тільки в спортзалі. Другій половині подарували сертифікат в книжковий магазин. В результаті ті, хто поєднував прослуховування книги з тренуванням, займалися значно частіше.

Візьміть за правило дивитися серіали, слухати аудіокниги або підкасти тільки під час тренування. Таке поєднання приємного з корисним допоможе вам швидше виробити нову звичку.

4. Я не в формі. Мені страшно йти в спортзал, бо всі будуть дивитися на мене осудливо

Рішення: інші будуть засуджувати, але не варто звертати на них увагу.

Наше суспільство дуже зациклене на вазі. "Людей з ожирінням ми вважаємо ледачими, жадібними, безвідповідальними, морально неблагонадійними. Загалом – поганими", – каже активістка і художниця Келлі Джин Дрінкуотер.

Пора позбутися цих стереотипів по відношенню до себе і оточуючих. Не сприймайте тренування як спосіб покарати себе за свою недосконалість. Це просто можливість подбати про свій організм.

5. Думаючи про тренування, ви уявляєте, як вам буде боляче і важко, тому відкладаєте на потім

Рішення: уявіть, що тренування проходить успішно.

Якщо ви помічали, що перед змаганням спортсмени виглядають насупленими, то це не від хвилювання. В такий спосіб вони візуалізовують свої майбутні дії. Представляють кожен свій рух і крок. Спортивний психолог Мартін Хаггер називає це уявною репетицією.

Спробуйте застосувати такий метод. Одягніть спортивну форму, закрийте очі і як можна більш чітко уявіть, що будете робити. Наприклад, ви збираєтеся на пробіжку. Що зустрінеться вам на шляху? Які вас чекають перешкоди (велосипедисти, машини)? Уявіть, як обходите їх. Постарайтеся побачити кожен свій крок, як ніби дивитеся запис в прискореному перемотуванні. Тепер глибоко вдихніть, відкрийте очі і приступайте.