5 вопросов на собеседовании, на которые не каждый может ответить

Некоторые вопросы могут завести в тупик не потому, что они слишком сложные. А скорее, неожиданные. Узнайте, смогли бы вы придумать оригинальный ответ.

Порой фантазия рекрутеров не ведает границ. Однако иногда соискатели попадаются на удочку совершенно невинных и, казалось бы, простых вопросов. Захваченные врасплох кандидаты не могут найти красивого и емкого ответа. Вот пять именно таких вопросов.

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"Какие три качества вашего характера вы считаете лучшими?"

Вот такой простой вопрос без скрытых угроз. Но кандидаты часто теряются. Некоторые из них боятся показаться слишком самоуверенными, другие стесняются, а третьи начинают переигрывать, пытаясь казаться лучше, чем они есть.

Чтобы с вами не случилось ступора, лучше заранее продумайте ответына этот вопрос. Подготовиться к собеседованию поможет наш материал о том, как правильно рассказать о своих достоинствах и недостатках.

"Сколько вы хотите зарабатывать через 5 лет?"

Кажется, что ответ на этот вопрос может зависеть от самых разных критериев: какую должность вы будете занимать, какой будет курс гривны, что с инфляцией. И вообще, 5 лет — это сложно. Но есть критерий, от которого вы можете отталкиваться. Минимальная зарплата. Например, вы можете хотеть зарабатывать десять минимальных зарплат. Или двадцать. На ваше усмотрение.

"Кем вы видите себя через 5 лет?"

Еще один вопрос, который может поставить вас в тупик. Ну действительно, как вы можете знать, что будет через 5 лет? Но давайте не будем лукавить. Каждый из нас строит планы о том, кем, где и с кем нам хочется быть через год, два и даже десять.

Так вот не нужно бояться об этом рассказать. Конечно, не стоит говорить, что вы планируете через 5 лет открыть точно такой же бизнес, поэтому хотите устроиться на работу, чтобы перенять все коммерческие тайны. Но показать себя амбициозным специалистом, который не хочет 5 лет занимать одну и ту же должность, совсем не страшно. Так будущее начальство увидит в вас перспективного члена команды, а не просто согласного на все исполнителя.

"Что бы о вас сказал бывший шеф и коллеги?"

Многие отвечают, что не могут поставить себя на место другого человека и высказать его мнение. Но давайте признаем, что это просто кокетство. Каждый хотя бы примерно представляет, какое впечатление производит на окружающих.

Ответьте настолько честно, чтобы не испортить о себе впечатление, но и не придумывайте то, чего нет. Скажите, что вас ценили за это и это или не ценили вопреки чему-то.

Например:

Я думаю, что шеф был доволен моей работой. И хотя мнения по некоторым вопросам у нас с руководством расходились, к моим идеям прислушивались. Поэтому я думаю, что в целом отзывы были бы положительными.

или

"У нас с коллегами были теплые и доверительные отношения. Я всегда старался прийти на выручку, если кому-то нужна была моя помощь. После увольнения со многими сотрудниками компании мы остались друзьями."

А если все не так гладко, то:

"Мы с руководителем не сошлись во мнениях в некоторых вопросах. Собственно, поэтому я и ушел с работы. Не уверен, что мнение босса будет корректным. Хоть я и приложил много усилий, чтобы мы не держали друг на друга обид."

"Что вас мотивирует больше всего?"

Кажется, что ответ очевиден — зарплата. Как ни крути, но даже опрос на Work.ua о том, почему люди ищут работу, показал, что почти треть соискателей хотят найти работу ради более высокой зарплаты.

Но все зависит от того, как вы преподнесете эту информацию. Если вы просто скажете, что хотите больше денег, то ваша заинтересованность в развитии компании явно вызовет сомнение. Но вы можете аргументировать желание зарабатывать так:

Чем выше квалификация, тем больше заработная плата. То есть зарплата — это своего рода отражение профессионализма. А так как я считаю себя хорошим специалистом и готов постоянно совершенствовать собственные навыки, то рассчитываю на соответственный уровень оплаты моего труда.

Если же вас мотивирует дружный коллектив, внимательное руководство, возможность профессионального роста, — так и скажите.

Помните, что правдивый ответ — лучший ответ. Но только если он грамотно продуман и показывает выгоды для обеих сторон.

Источник: Work.ua

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