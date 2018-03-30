Харизма – це не дар, який або є, або ні. Це вміння подобатися людям можна розвивати і тренувати. І якщо для вас це важливо, то варто дізнатися, як це зробити.

Дослідниця поведінки людей Ванесса ван Едвардс, засновник лабораторії Science of People, вважає, що достатньо розвивати в собі 5 звичок, які допоможуть розвинути в собі харизму.

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5 звичок харизматичних людей

1. Не бійтеся бути неповноцінним

Психолог Річард Вайсман провів дослідження, в ході якого два актори продавали блендер відвідувачам торгового центру. Перший провів прекрасну презентацію та приготував бездоганний коктейль для глядачів. Другий теж все зробив чудово, але при цьому, ніби то випадково забув закрити кришку блендера, і рідина потрапила на на неї. Саме їй вдалося більше продати блендерів. Вайсман зробив висновок, що вразливість зробила актора більш привабливим і збільшила її вплив на аудиторію. Ван Едвардс пропонує прийняти свої недосконалості, тому що саме вони допомагають людям любити. Просто будьте собою.

2. Менше говоріть, більше слухайте

Харизматичні люди вдвічі більше слухають, ніж говорять. Найкращий спосіб менше говорити і більше слухати – задавати уточнюючі запитання.

Стоит пытаться узнать подробности о том, что делает, думает собеседник. Це не тільки допоможе краще дізнатись про нього, але і створить ілюзію близькості.

3. Не пліткуйте

Існує науковий принцип, що називається спонтанним переносом якості. Коли ви погано говорите про когось, люди асоціюють негативні риси цієї людини з вами. Тому не варто називати когось дурником, якщо не хочете, щоб вас також таким вважали.

Однак цей принцип працює і в зворотній стороні. Виберіть людину, якою ви захоплюєтеся, і зробіть їй копмплімент. Наприклад, можна зробити це, коли представляєте когось своєму другу. Таким чином, ви допоможете знайомим: можливо, не можуть похвалитися своїми досягненнями, а вам це зробити доволі легко.

4. Використовуйте жестикуляцію

В рамках дослідження поведінки людей вчені проаналізировали тисячі годин виступу на TED і виявили, що найпопулярніші спікери підключили невербальні способи донесення інформації. Насамперед, мова йде про жести. Відео, які зібрали найбільшу кількість переглядів, спікери жестикували в два рази активніше, ніж їх менш успішні колеги. Руки – індикатор довіри. Тримайте їх на виду, а краще підкріплюйте свої слова жестами.

5. Встановлюйте зоровий контакт

Дослідження показують, що люди, які дивляться в очі співрозмовника, значно краще з ним взаємодіють. Вважається, що зоровий контакт встановлений, якщо ви здатні запам'ятати колір очей співрозмовника.