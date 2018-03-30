13:53
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

5 звичок харизматичних людей

257 Читать новость на русском
5 звичок харизматичних людей
5 звичок харизматичних людей / Фото з відкритих джерел

Харизма – це не дар, який або є, або ні. Це вміння подобатися людям можна розвивати і тренувати. І якщо для вас це важливо, то варто дізнатися, як це зробити.

Дослідниця поведінки людей Ванесса ван Едвардс, засновник лабораторії Science of People, вважає, що достатньо розвивати в собі 5 звичок, які допоможуть розвинути в собі харизму.

Читайте також: Контролюйте не емоції, а реакцію на них: поради психотерапевта

5 звичок харизматичних людей

1. Не бійтеся бути неповноцінним

Психолог Річард Вайсман провів дослідження, в ході якого два актори продавали блендер відвідувачам торгового центру. Перший провів прекрасну презентацію та приготував бездоганний коктейль для глядачів. Другий теж все зробив чудово, але при цьому, ніби то випадково забув закрити кришку блендера, і рідина потрапила на на неї. Саме їй вдалося більше продати блендерів. Вайсман зробив висновок, що вразливість зробила актора більш привабливим і збільшила її вплив на аудиторію. Ван Едвардс пропонує прийняти свої недосконалості, тому що саме вони допомагають людям любити. Просто будьте собою.

2. Менше говоріть, більше слухайте

Харизматичні люди вдвічі більше слухають, ніж говорять. Найкращий спосіб менше говорити і більше слухати – задавати уточнюючі запитання.

Стоит пытаться узнать подробности о том, что делает, думает собеседник. Це не тільки допоможе краще дізнатись про нього, але і створить ілюзію близькості.

3. Не пліткуйте

Існує науковий принцип, що називається спонтанним переносом якості. Коли ви погано говорите про когось, люди асоціюють негативні риси цієї людини з вами. Тому не варто називати когось дурником, якщо не хочете, щоб вас також таким вважали.

Однак цей принцип працює і в зворотній стороні. Виберіть людину, якою ви захоплюєтеся, і зробіть їй копмплімент. Наприклад, можна зробити це, коли представляєте когось своєму другу. Таким чином, ви допоможете знайомим: можливо, не можуть похвалитися своїми досягненнями, а вам це зробити доволі легко.

4. Використовуйте жестикуляцію

В рамках дослідження поведінки людей вчені проаналізировали тисячі годин виступу на TED і виявили, що найпопулярніші спікери підключили невербальні способи донесення інформації. Насамперед, мова йде про жести. Відео, які зібрали найбільшу кількість переглядів, спікери жестикували в два рази активніше, ніж їх менш успішні колеги. Руки – індикатор довіри. Тримайте їх на виду, а краще підкріплюйте свої слова жестами.

5. Встановлюйте зоровий контакт

Дослідження показують, що люди, які дивляться в очі співрозмовника, значно краще з ним взаємодіють. Вважається, що зоровий контакт встановлений, якщо ви здатні запам'ятати колір очей співрозмовника.

Теги: LifeStyle Здорове життя Мотивація Поради Психологія
Джерело: Science of people
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
сьогодні, 13:01 Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
Яніна Ткачук 96
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 1078
Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
сьогодні, 11:03 Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
Сергій Лещенко 96
1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
сьогодні, 11:03 1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
Анастасія Ковач-Петрушенко 65
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1216
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук