5 звичок, які допоможуть зупинити процес старіння

Поки вчені розробляють ліки, які зможуть відтермінувати процес старіння, п'ять простих правил допоможуть стати на крок ближче до довголіття.

1. Ведіть активний спосіб життя – тренуйте м'язи і витривалість організму, передає Сosmo.

2. Дотримуйтеся здорового харчування. У раціон довгожителів входить багато овочів, фруктів, риба та м'ясо. Відмовтесь від солодощів та перероблених продуктів.

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3. Не нехтуйте щорічним обстеженням у лікаря. Це допоможе заощадити гроші на ліки в майбутньому і роки життя.

Щорічно робіть загальне обстеження

4. Контролюйте психологічний настрій, адже від того, що у нас на думці – безпосередньо залежить і стан організму. Через погані думки слабне імунітет та змінюється співвідношення різних ферментів в організмі.

А хороші думки впливають на зменшення вироблення вільних радикалів, які прискорюють старіння та спричиняють появу зморшок.

5. Займайтесь сексом – науковці вкотре підтвердили, що активні інтимні стосунки – запорука глибокої старості.

Один з секретів довголіття – мисліть позитивно

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