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5 звичок, які допоможуть зупинити процес старіння

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5 звичок, які допоможуть зупинити процес старіння
5 звичок, які допоможуть зупинити процес старіння / nutrimed.ua

Поки вчені розробляють ліки, які зможуть відтермінувати процес старіння, п'ять простих правил допоможуть стати на крок ближче до довголіття.

1. Ведіть активний спосіб життя – тренуйте м'язи і витривалість організму, передає Сosmo.

2. Дотримуйтеся здорового харчування. У раціон довгожителів входить багато овочів, фруктів, риба та м'ясо. Відмовтесь від солодощів та перероблених продуктів.

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3. Не нехтуйте щорічним обстеженням у лікаря. Це допоможе заощадити гроші на ліки в майбутньому і роки життя.

Секрети довголіття

Щорічно робіть загальне обстеження

4. Контролюйте психологічний настрій, адже від того, що у нас на думці – безпосередньо залежить і стан організму. Через погані думки слабне імунітет та змінюється співвідношення різних ферментів в організмі.

А хороші думки впливають на зменшення вироблення вільних радикалів, які прискорюють старіння та спричиняють появу зморшок.

5. Займайтесь сексом – науковці вкотре підтвердили, що активні інтимні стосунки – запорука глибокої старості.

Серкети довголіття

Один з секретів довголіття – мисліть позитивно

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Поради Довголіття Секс
Джерело: 24 Канал
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