5 звичок, які провокують передчасне старіння

Дослідники провели спостереження, під час якого з'ясували причини та звички, що визначають різницю в швидкості старіння людей.

Однією з найпоширеніших помилок, що ведуть до погіршення стану організму і його старіння, є виключення зі свого раціону жирів, передає ukrhealth.

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Продукти, які містять жири, часто називаються фактором підвищеного холестерину в крові. Але не забувайте, що жири рослинного і тваринного походження необхідні організму.

Звичка стримувати емоції, приховуючи моменти радості чи негативу, теж можуть стати причиною передчасного старіння. Така риса є руйнівною для психіки і може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера.

Окрім того, соціальна ізоляція також негативно впливає на організм. Спілкування дозволяє підтримувати мозок людини в хорошій формі та стимулює формування і зростання нових нейронів.

Сон і відпочинок – наше все. Важливо достатньо спати і відпочивати, відволікатися від рутинних справ.

І ще одним серйозним провокатором передчасного старіння є куріння.

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