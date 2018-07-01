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5 звичок, які провокують передчасне старіння

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5 звичок, які провокують передчасне старіння
5 звичок, які провокують передчасне старіння / narodna-pravda.ua

Дослідники провели спостереження, під час якого з'ясували причини та звички, що визначають різницю в швидкості старіння людей.

Однією з найпоширеніших помилок, що ведуть до погіршення стану організму і його старіння, є виключення зі свого раціону жирів, передає ukrhealth.

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Продукти, які містять жири, часто називаються фактором підвищеного холестерину в крові. Але не забувайте, що жири рослинного і тваринного походження необхідні організму.

Звичка стримувати емоції, приховуючи моменти радості чи негативу, теж можуть стати причиною передчасного старіння. Така риса є руйнівною для психіки і може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера. 

Окрім того, соціальна ізоляція також негативно впливає на організм. Спілкування дозволяє підтримувати мозок людини в хорошій формі та стимулює формування і зростання нових нейронів.

Сон і відпочинок – наше все. Важливо достатньо спати і відпочивати, відволікатися від рутинних справ.

І ще одним серйозним провокатором передчасного старіння є куріння.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя дослідження Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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