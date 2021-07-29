Дівчинку, яку розшукували на Харківщині, знайшли мертвою

У Харківській області трагічною звісткою завершились пошуки 6-річної Мирослави Третяк. Дитину знайшли мертвою.

Дитина пішла гуляти 28 липня та не повернулась. Рідні забили на сполох та звернулись до поліції.

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Експерти встановлюють причини смерті

Правоохоронці розпочали розшук дівчинки. Проте вже після опівночі 29 липня керівник поліції у Харківські області Андрій Рубель повідомив жахливу звістку: знайшли тіло Мирослави. Наразі експерти встановлюють причини смерті дитини.

На Буковині розшукують матір з маленькою донечкою

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним Мирослави.

Зазначимо, що у Чернівецькій області вже протягом 2 місяців розшукують 21-річну Анжелу Ващук та її 4-річну доньку Іванну. Жінка ще 28 травня разом з дитиною поїхала у напрямку селища Чемерівці Кам'янець-Подільського району, що на Хмельниччині. З того часу її не бачили. Правоохоронці просять допомоги у громадян.