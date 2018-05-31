60-річна кінозірка скасувала весілля з молодим мільйонером

Голлівудська акторка Шерон Стоун, зірка культового фільму "Основний інстинкт", скасувала весілля зі своїм 41-річним бойфрендом, швейцарським бізнесменом Анджело Боффа.

Про це повідомляє американський портал Radaronline.com.

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Анджело Боффа та Шерон Стоун

З чуток, Боффа зробив Шерон пропозицію, і вони збиралися одружитися вже цього літа, але акторка раптом вирішила, що події розвиваються занадто швидко.

Шерон Стоун двічі була заміжня, усиновила трьох дітей, яких виховує самотужки.

Бурхлива молодість, насичена вечірками і алкоголем, підірвала її здоров'я. Актриса страждала астмою, діабетом, перенесла інсульт в 2001 році і мало не померла. Після цього вона довго відновлювалася і не розповідала колегам про те, що з нею сталося.

З Анджело її вперше помітили разом в березні цього року, коли Стоун відзначала 60-річчя. Боффа займається торгівлею нерухомістю.