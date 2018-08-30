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60-річна Мадонна шокувала фотографією у мереживній білизні

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Мадонна показала фігуру у білизні
Мадонна показала фігуру у білизні / Фото з Іnstagram

Американська співачка Мадонна не раз вражала публіку своїми оголеними знімками і не припиняє робити це після 60 років.

Так, у своєму Snapchat зірка виклала селфі у дзеркалі, на якому зображена у білій мереживній білизні.

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Проте найбільше шанувальників Мадонни влазила відсутність епіляції на інтимному місці, пише Hollywood Life.

Мадонна показала фігуру у білизні

Але як з'ясувалося, це лише ефект темних плям, яке створило дзеркало. Щоб розвіяти усі сумніви, Мадонна навіть вказала це в хештегу.

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Теги: LifeStyle Музика Еротика Мадонна
Джерело: 24 Канал
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