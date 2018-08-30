60-річна Мадонна шокувала фотографією у мереживній білизні

Американська співачка Мадонна не раз вражала публіку своїми оголеними знімками і не припиняє робити це після 60 років.

Так, у своєму Snapchat зірка виклала селфі у дзеркалі, на якому зображена у білій мереживній білизні. Читайте також: Найпровокативніші фото 60-річної Мадонни: 18+ Проте найбільше шанувальників Мадонни влазила відсутність епіляції на інтимному місці, пише Hollywood Life. Мадонна показала фігуру у білизні Але як з'ясувалося, це лише ефект темних плям, яке створило дзеркало. Щоб розвіяти усі сумніви, Мадонна навіть вказала це в хештегу. Допис, поширений Madonna (@madonna) 2 Січ 2018 р. о 1:37 PST