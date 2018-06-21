60-річна Мелані Гріффіт показала чудові форми в купальнику: фото

Американська кіноактриса Мелані Гріффіт показала відмінну фігуру в купальнику. Зараз 60-річна зірка перебуває на відпочинку в Сардинії зі своїми друзями.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Колишня дружина Антоніо Бандераса справді чудово проводить час, засмагаючи під сонцем на розкішній яхті. Папараці вдалось сфотографувати зірку кіно у стильному чорному купальнику суцільного крою.

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Жінка у свої роки виглядає значно молодшою за своїх ровесників. А все тому, що жінка в останні роки почала вести здоровий спосіб життя і старанно тренуватися. До речі, свою відпустку в Сардинії Мелані проводить з Поліною Киценко – засновницею клубу Slim Bitch Club.

"Поруч зі мною стоїть неймовірна мотивація: спорт кожен день, найкрасивіша постава, що я бачила, розумне харчування і ніякого більш секрету", – підписала спільне фото з зіркою Поліна.

Допис, поширений Polina Kitsenko (@polinakitsenko) 18 Чер 2018 р. о 11:47 PDT

Гріффіт також приміряла стильну майку і короткі шорти, позуючи разом зі своїми подругами на фоні вечірніх краєвидів.

Допис, поширений MELANIE (@melaniegriffith) 20 Чер 2018 р. о 6:58 PDT

Допис, поширений MELANIE (@melaniegriffith) 21 Чер 2018 р. о 7:10 PDT

Хто така Мелані Гріффіт? Американська кіноактриса, якій в серпні виповниться 61 рік, за своє життя зіграла більше ніж у 50 кінострічках, найвідоміші з яких "Ділова дівчина" (1988), "Дрібниця (Кишенькові гроші)" і "Лоліта" (1997). За роль у першому з цих фільмів актриса отримала премію "Золотий глобус", а також була номінована на премію "Оскар" та BAFTA.



Мелані Гріффіт перебевала в чотирьох офіційних шлюбах: двічі з Дон Джонсоном, від якого народилась донька Дакота Джонсон – знаменита своєю роллю у "П’ятдесят відтінків сірого"; зі Стівеном Бауером та Антоніо Бандерасом.