60-річна Шерон Стоун показала спокусливий знімок та розповіла про власні секрети краси
Голлівудська кіноактриса Шерон Стоун часто стає об’єктом захоплень мільйонів жінок по всьому світу. 10 березня вона відсвяткувала 60-річчя та знялась у сексуальному фотосеті.
Про це пише Vogue.ua.
В інтерв’ю для видання The New York Times зірка приміряла пікантний образ і білизні та штанах та зізналась про власні секрети краси.
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Так, актриса поділилась, що її ранковий ритуал завжди починається з прохолодної води і чищення зубів, а також із користування засобом для захисту від сонця.
Шерон Стоун у пікантному фотосеті
Також їй допомагає підтримувати форму пілатес і масажі. А ще Стоун зізналася, що любить м'ясо і шоколад, але від алкоголю і глютену вона все ж намагається відмовлятися.
Нагадаємо, напередодні дня народження зірка опублікувала перше спокусливе фото, а минулого місяця взяла участь в іншому стильному фотосеті та поділилась думками щодо сексуальних домагань в Голлівуді.
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