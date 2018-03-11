60-річна Шерон Стоун показала спокусливий знімок та розповіла про власні секрети краси

Голлівудська кіноактриса Шерон Стоун часто стає об’єктом захоплень мільйонів жінок по всьому світу. 10 березня вона відсвяткувала 60-річчя та знялась у сексуальному фотосеті.

Про це пише Vogue.ua.

В інтерв’ю для видання The New York Times зірка приміряла пікантний образ і білизні та штанах та зізналась про власні секрети краси.

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Так, актриса поділилась, що її ранковий ритуал завжди починається з прохолодної води і чищення зубів, а також із користування засобом для захисту від сонця.



Шерон Стоун у пікантному фотосеті

Також їй допомагає підтримувати форму пілатес і масажі. А ще Стоун зізналася, що любить м'ясо і шоколад, але від алкоголю і глютену вона все ж намагається відмовлятися.

Нагадаємо, напередодні дня народження зірка опублікувала перше спокусливе фото, а минулого місяця взяла участь в іншому стильному фотосеті та поділилась думками щодо сексуальних домагань в Голлівуді.