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      60-річна Шерон Стоун засвітила стрункі ноги на пікантному фото

      2150 Читать новость на русском
      Шерон Стоун
      Шерон Стоун / Instagram / @sharonstone

      Голлівудська кіноактриса Шерон Стоун не лише встигає зберігати романтичні стосунки з бойфрендом, а й підтримувати хорошу фізичну форму. На черговому фото з відпочинку вона похизувалась стрункою фігурою.

      Як відомо, Шерон давно займається йогою, через що завжди виглядає врівноваженою та підтягнутою у своїх формах. Для нового фото в Instagram зірка занурилась у басейн у суцільному купальнику кольору бірюзи та похизувалась своїми м’язистими ногами та руками.

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      Шерон Стоун показала стрункі форми

      Користувачі залишили багато захопливих коментарів, якими намагалися підбадьорити відому актриса: "О, ці довгі ноги", "Чудове фото", "Шикарна жінка" та багато інших. Для завершення образу зірка зібрала волосся у хвіст та закріпила їх окулярами для плавання під водою. Автором зніму стала Крістін Крокос.

      Варто нагадати, що нові стосунки стали для 60-річної Стоун ще одним приводом виглядати красиво та ефектно. Так, актриса закрутила роман зі 41-річним італійським підприємцем. Іноземні ЗМІ навіть подейкували, що пара планує заручитись, однак недавно стало відомо про їхнє неочікуване розставання. Чутки підтвердив сам Боффа в одному з нещодавніх інтерв’ю, однак, судячи з нового фото, пара знову разом і щасливо проводить час разом. Однак вже зовсім скоро все заперечила нова фотографія Шерон, на якій закохані відпочивають разом на яхті.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

       

       

      Теги: LifeStyle Голлівуд Шерон Стоун
      Джерело: 24 Канал
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