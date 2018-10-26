60-річна Шерон Стоун засвітила стрункі ноги на пікантному фото

Голлівудська кіноактриса Шерон Стоун не лише встигає зберігати романтичні стосунки з бойфрендом, а й підтримувати хорошу фізичну форму. На черговому фото з відпочинку вона похизувалась стрункою фігурою.

Як відомо, Шерон давно займається йогою, через що завжди виглядає врівноваженою та підтягнутою у своїх формах. Для нового фото в Instagram зірка занурилась у басейн у суцільному купальнику кольору бірюзи та похизувалась своїми м’язистими ногами та руками.

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Шерон Стоун показала стрункі форми

Користувачі залишили багато захопливих коментарів, якими намагалися підбадьорити відому актриса: "О, ці довгі ноги", "Чудове фото", "Шикарна жінка" та багато інших. Для завершення образу зірка зібрала волосся у хвіст та закріпила їх окулярами для плавання під водою. Автором зніму стала Крістін Крокос.

Варто нагадати, що нові стосунки стали для 60-річної Стоун ще одним приводом виглядати красиво та ефектно. Так, актриса закрутила роман зі 41-річним італійським підприємцем. Іноземні ЗМІ навіть подейкували, що пара планує заручитись, однак недавно стало відомо про їхнє неочікуване розставання. Чутки підтвердив сам Боффа в одному з нещодавніх інтерв’ю, однак, судячи з нового фото, пара знову разом і щасливо проводить час разом. Однак вже зовсім скоро все заперечила нова фотографія Шерон, на якій закохані відпочивають разом на яхті.