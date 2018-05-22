60-річна японська пара стала зірками Instagram і зібрала 700 тисяч підписників
Шістдесятирічне подружжя Цуеші Секі і Томі Секі, яких світ знає як Бон і Пон, стали справжніми інтернет-зірками завдяки стильним нарядам.
Сотні тисяч фанатів, які перетворили звичайну японську пару в онлайн-суперзірок, насправді зацікавлені тільки в одному: у що вони вдягнені", – пише The Guardian.
Бон і Пон
Стильне подружжя, яке разом уже 38 років, фотографується в оригінальних парних нарядах, які вони намагаються підбирати до місця зйомки. Пара зізнається, що вони раді тому, що багато медіа вже назвали їх іконами стилю, але насправді вони одягаються в "простий і недорогий одяг, який може дозволити собі кожен".
Бон і Пон
Бон і Пон познайомилися на фестивалі токійської арт-школи за часів свого студентства. Надалі Цуеші почав працювати за фахом в області дизайну і маркетингу, а Томі присвятила себе вихованню їх дитині.
Саме завдяки доньці подружжя стало популярним.
Бон і Пон
"Вона взяла наші фото і опублікувала їх у своєму Інстаграм-акаунті. Вона отримала безліч коментарів і запропонувала нам створити свій власний профіль", – зізнаються вони.
Бон і Пон
В наступному місяці Бон і Пон запускають свою лінійку одягу в колаборації з японським дизайнером Ісетаном Мітсукоші, яку вже почали просувати в своєму Інстаграмі.
Бон і Пон
Бон і Пон