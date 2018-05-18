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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

60-річний актор Алек Болдвін вп'яте став батьком: фотофакт

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Алек Болдвін та його дружина Хіларія стали батьками
Алек Болдвін та його дружина Хіларія стали батьками / Getty images

Дружина Алека Болдвіна – 34-річна Хіларія – народила четверту дитину. Фото з новонародженою дитиною з'явилось в Instagram.

Як відомо, сім'я Алека Болдвіна має поповнення – в американському шпиталі на світ з'явився його син. Пологи відбулись 17 травня. Відтак тепер 60-річний актор сміливо може назватись щасливим багатодітним батьком.

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"Він тут! Він ідеальний!" – прокоментувала подію новоспечена мама Хіларія Болдвін. 

Наразі щасливі батьки не розголошують імені сина. Відомо, що двох нащадків зіркового подружжя звати Рафаель та Леонардо. Відтак в одному з інтерв'ю Хіларія жартувала, що новонародженого сина точно не назвуть на честь ще одного героя черепашки-ніндзя.

Зазначимо, що Алек Болдвін та його чарівна дружина вже виховують трьох дітей – двох синів та донечку. Окрім цього, Алек Болдвін має дорослу доньку від першого шлюбу. На сторінці в соцмережі є зворушливе відео, яке актор опублікував в День матері. На кадрах 34-річна Хіларія бере участь в розкішній фотосесії з трьома дітьми. 

 

Хто такий Алек Болвін?
Голлівудський актор, який відомий за ролями у фільмах "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин" та ін. До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з Хіларією Томас. Пара виховує 4 дітей.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Кіно Голлівуд Діти
Джерело: 24 Канал
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