60-річний псевдопродюсер заманив до себе студентку та зґвалтував її
Київська прокуратура взяла під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини.
28 грудня до поліції звернулась студентка і повідомила про зґвалтування із застосуванням насильства, інформує прокуратура Києва.
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У ході розслідування правоохоронці встановили, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження. Він познайомився із своєю жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером. Під приводом працевлаштування зловмисник заманив дівчину до себе в квартиру, де обпоїв і зґвалтував.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Наразі досудове слідство триває. Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.
За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.