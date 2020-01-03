60-річний псевдопродюсер заманив до себе студентку та зґвалтував її

Київська прокуратура взяла під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини.

28 грудня до поліції звернулась студентка і повідомила про зґвалтування із застосуванням насильства, інформує прокуратура Києва.

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У ході розслідування правоохоронці встановили, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження. Він познайомився із своєю жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером. Під приводом працевлаштування зловмисник заманив дівчину до себе в квартиру, де обпоїв і зґвалтував.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі досудове слідство триває. Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.

За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.