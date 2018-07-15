64-річна мама Бейонсе ритмічно станцювала під пісню дочки: відео
64-річна матір популярної співачки Бейонсе Тіна Ноулз бадьоро станцювала під пісню "The Carters" у виконанні її доньки.
Тіна Ноулз опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.
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Матір Бейонсе зазначила, що постановником танцю стала її 6-річна онука Блу Айві, з якою у них був баттл.
"Це мій танець з Блу... Ми повинні були скласти оригінальний танцювальний рух. Вона, звісно перемогла", – розповіла Тіна.
Дивіться відео з мамою Бейонсе:
Нагадаємо, західні ЗМІ активно пишуть про можливу вагітність співачки четвертою дитиною – прихильники зірки одразу звернули увагу на її округлий животик в модному ресторані LA Guerite у Каннах. Тоді Бейонсе обрала об’ємну сукню, яка приховувала її фігуру.