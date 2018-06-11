64-річна модель Крісті Брінклі похвалилася фігурою у купальнику: фото

Популярна у 90-х модель Крісті Брінклі не перестає захоплювати прихильників своєю красотою і молодістю. Так, Крісті продемонструвала чудову форму під час відпочинку на півдні Франції.

Брінклі насолоджувалася відпусткою у компанії 19-річної доньки Сейлор. Вони веселилися, засмагали та плавали в Середземному морі.

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Мама та донька зупинилися у Hotel du Cap-Eden-Roc, де нещодавно відпочивав колишній чоловік Дженніфер Еністон – американський актор Джастін Теру.

Для плавання Крісті обрала суцільний білий купальник, а також додала пару золотих підвісок. Сейлор одягнула яскравий помаранчевий купальник. До слова, дівчина продемонструвала акробатичні вміння, які Брінклі зняла на відео.

Крісті Брінклі

Крісті Брінклі з донькою Сейлор

Допис, поширений Christie Brinkley (@christiebrinkley) 10 Чер 2018 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений Christie Brinkley (@christiebrinkley) 10 Чер 2018 р. о 1:12 PDT

Хто така Крісті Брінклі? Популярна у 80-ті та 90-ті роки американська модель. Крісті також знялася у 5 фільмах і телесеріалах.



А ще Брінклі є письменницею, співачкою, ілюстратором, фотографом, модельєром та активісткою.