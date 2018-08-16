65-річна Бріджит Макрон в коротких шортах прокаталася на велосипеді: фото

Перші леді Франції Бріджит Макрон днями зробила велосипедну прогулянку в околицях замку Форт Брегансон і вразила шанувальників відмінною фізичною формою.

Папараці сфотографували дружину президента Франції в яскравій блакитній футболці, білих кросівках і темно-синіх ультракоротких шортах. Про це повідомляє видання Express.

Читайте також: Донька Бріджит Макрон відверто розповіла про стосунки президентського подружжя

Крім того, французьку першу леді рідко можна зустріти, коли вона одягнена у спортивному стилі. Однак стрункі ноги Бріджит у 65 років викликали захоплення у соціальних мережах. З аксесуарів жінка одягнула лише обручку та окуляри.

Зауважимо, що Макрон обожнює пілатес, який допомагає їй добре виглядати.



Бріджит Макрон



Бріджит Макрон



Бріджит Макрон