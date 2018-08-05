66-річний Девід Гассельгофф з молодою дружиною вперше відвідав світський захід: фото
Нещодавно голлівудський актор Девід Гассельгофф одружився з 38-річною моделлю Хейлі Робертс. Це було третє весілля знаменитості. Вперше після весілля пара відвідала світський захід, чим привернула увагу всіх фотографів.
Девід Гассельгофф, який зіграв одну з головних ролей у популярному серіалі "Рятувальники Малібу", втретє одружився. Закохані вирішили не розголошувати дати та деталей церемонії. Відомо лише, що новоспечене подружжя обмінялось клятвами в Італії близько місяця тому. Сама церемонія була закрита від громадськості і ЗМІ, а весілля відбулось у колі найближчих друзів та родичів.
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Вперше після узаконення стосунків пара вирішила разом відвідати світський захід, повідомляє The Daily Mail. Подружжя Гассельгоффів засвітилось на оригінальній виставці Asprey 2018, яка відбулась у Лондоні. Пара виглядала закохано та щасливо.
Чарівна Хейлі Робертс обрала для світського заходу світлу сукню з мереживом. Ніжний образ вона доповнила витонченими прикрасами та стильною зачіскою. Водночас Девід Гассельгоф вбрав класичний чорний костюм з білою сорочкою.
Девід Гассельгофф з дружиною
Модель Хейлі Робертс
Актор Девід Гассельгофф
Окрім новоспеченого подружжя, захід відвідали співак Usher та актор Едріен Броуді.
Девід Гассельгофф зі співаком Usher