Наразі діти навчаються онлайн. Садовий зазначив, що за сьогодні для участі в освітньому процесі зареєструвалися 67 тисяч дітей.

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"Орієнтовно тисяча дітей – це діти, що приїхали з інших регіонів. Частина з них навчаються у школах, де й живуть сьогодні. Частина, яка живе в приватному секторі, навчається онлайн", – розповів Садовий.

Скільки біженців в місті

За словами мера, наразі у Львові перебувають понад 200 тисяч біженців. Все місто функціонує, хоча переобладнали школи, театри, спортивні комплекси.

Це фактично ще одне місто переїхало до Львова. Орієнтовно 500 закладів освіти, культури та спорту приймають тимчасово переміщених осіб,

– зазначив Садовий.

Очільник міста подякував всім львів'янам за те, що вони використовують свої ресурси й приймають людей. Він розповів, що очікує підтримку від міжнародних організацій, оскільки потрібно швидко зводити будинки. Для цього в місті навіть визначили локації.

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