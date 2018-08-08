68-річний актор Річард Гір вдруге стане батьком

Знаменитий голлівудський актор Річард Гір скоро стане батьком. Зазначається, що його 33-річна дружина Алехандра Сільва чекає на першу їхню спільну дитину.

Про це повідомляє іспанське видання ABC.

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Реєстрація шлюбу Річарда Гіра та Алехандри Сільви пройшла у Вашингтоні, 5 травня. Напередодні Річард заявив, що він "найщасливіший чоловік у світі".

Джерело зазначає, що наразі невідомо, де пара хоче народити дитину: в Іспанії, або США.

Зауважимо, що від попереднього шлюбу в Річарда є 18-річний син, а в Алехандри – п'ятирічний Альберто.



Алехандра Сільва і Річард Гір чекають на першу спільну дитину

Нагадаємо про те, що вперше про серйозні стосунки між американським актором Річардом Гіром і Алехандри Сільви заговорили взимку минулого року. В грудні актор зробив Алехандрі пропозицію , а вперше пара з'явилася разом у лютому на червоній доріжці.