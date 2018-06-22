6 аксесуарів, які зроблять ваш літній образ стильним
Існує кілька простих способів оновити літній образ без надмірних витрат – просто додайте до гардеробу нові сезонні аксесуари.
Портал Who What Wear обрав головні аксесуари літа 2018 на прикладі відомих модних блогерів.
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Пропонуємо переглянути 6 аксесуарів, які актуальні цього сезону.
Тонкі сонячні окуляри
Якщо ви ще не купили ультратонкі окуляри, то зараз найкраща нагода.
Великий капелюх
Солом’яні капелюхи з велетенськими полями зараз на піку популярності.
Золоті прикраси
Виграшним варіантом буде комбінація кількох кулонів на тонких ланцюжках різної довжини.
Босоніжки з ремінцями
У цьому сезоні модні сандалі з ремінцями на середньому каблучці і в стилі 90-х років.
Плетена сумка
Плетена сумка нейтрального кольору – чудовий варіант на літо. Виберіть між кругло, квадратною або у формі бочечки.
Шльопанці
Хоч мода мінлива, але шкіряні шльопанці завжди залишаться одним з головних елементів у будь-якому літньому гардеробі.